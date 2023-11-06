ຂ່າວສານ
ວັນທີ 5 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດເລີ່ມດຳເນີນການຊັກຖາມບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານຫຼາຍກ່ວາ 20 ທ່ານ ຈະຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ພະຈິກ ຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ພະຈິກ. ວາລະຊັກຖາມນອນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຈະໄດ້ຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ - ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດຕິດຕາມ.
ຕາມວາລະດຳເນີນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ໂດຍຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກາດໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພະຈິກ, ບັນດາ ສສຊ ຈະຊັກຖາມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນໝາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະບານ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຕາມມະຕິ 10 ສະບັບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XIV, XV.
ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມສິ້ນສຸດລົງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະມີບົດລາຍງານອະພິປາຍ, ເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ.