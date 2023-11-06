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ຂ່າວສານ

ວັນທີ 5 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດເລີ່ມດຳເນີນການຊັກຖາມບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ

ຕາມວາລະດຳເນີນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ໂດຍຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກາດໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພະຈິກ, ບັນດາ ສສຊ ຈະຊັກຖາມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນໝາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານຫຼາຍກ່ວາ 20 ທ່ານ ຈະຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ພະຈິກ ຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ພະຈິກ. ວາລະຊັກຖາມນອນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV,  ຈະໄດ້ຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ - ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດຕິດຕາມ.

ຕາມວາລະດຳເນີນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ໂດຍຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກາດໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພະຈິກ, ບັນດາ ສສຊ ຈະຊັກຖາມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນໝາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະບານ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຕາມມະຕິ 10 ສະບັບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XIV, XV.

ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມສິ້ນສຸດລົງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະມີບົດລາຍງານອະພິປາຍ, ເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ.

ພາບປະກອບ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ອີຢິບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນທັນທີ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສືບຕໍ່ສົ່ງເຖິງເຂດ ກາຊາ

ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອນ: ອີຢິບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນທັນທີ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສືບຕໍ່ສົ່ງເຖິງເຂດ ກາຊາ

ຄຳເຫັນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Shoukry ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ Jordan Ayman El-Safadi ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອາເມລິກາ Antony Blinken ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Amman (ຈໍແດນ) ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີຂອງ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ; ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ກາຕາ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາແລດສະຕິນ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
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