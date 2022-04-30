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ຂ່າວສານ

ວັນທີ 29 ເມສາ: ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ

ໃນວັນທີ 29 ເມສາ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຕື່ມອີກ 6.068 ຄົນ, ຫຼຸດລົງກວ່າ 1.000 ຄົນ ໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ.
  (ພາບ: TTXVN)  

 ຕາມລາຍການຂ່າວກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃນວັນທີ 29 ເມສາ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຕື່ມອີກ 6.068 ຄົນ, ຫຼຸດລົງກວ່າ 1.000 ຄົນ ໃນຮອບເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ. ໃນວັນດຽວກັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ 3.225 ຄົນ.

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ອັດຕາຜູ້ສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຄົບ 2 ເຂັມສຳລັບຜູ້ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປແມ່ນ 100%; ເຂັມທີ 3 ແມ່ນ 56,2%; ສ່ວນສຳເລັດຢູ່ໃນເກນອາຍຸແຕ່ 12 – 17, ເຂັມທີໜຶ່ງແມ່ນ 100% ແລະ ເຂັມທີ 2 ແມ່ນ 96,4%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີເຄື່ອນທັບຂອງຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31

ພິທີເຄື່ອນທັບຂອງຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31 ມີສະມາຊິກວ່າ 1.300 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກກິລາ 951 ຄົນ, ແຂ່ງຂັນ 508 ໃນຈຳນວນ 526 ລາຍການຂອງ 40 ປະເພດແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນຍາດເອົາຫຼຽນຄຳໃຫ້ໄດ້ 140 ຫຼຽນຂຶ້ນໄປ.
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