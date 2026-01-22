Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວັນທີ 21 ມັງກອນ, ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກປຶກສາຫາລືບັນດາເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ວັນທີ 21 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫງວນເວລາໝົດມື້ເພື່ອປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່.
(ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາເອກະສານກອງປະຊຸມ)

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມັງກອນ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ,ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະມາຊິກພັກ 1.586 ສະຫາຍ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກພັກກວ່າ 5,6 ລ້ານສະຫາຍ.

        ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ເມື່ອປຶກສາຫາລືຢູ່ຄະນະ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກ ສຳລັບການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່. ທ່ານ ເລແມ້ງຮຸ່ງ, ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ສະເໜີການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳພື້ນຖານ, ອຸດສາຫະກຳສະໜັບສະໜູນ.

        “ເພື່ອພັດທະນາອຸດສາຫະກຳພື້ນຖານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳສະໜັບສະໜູນ ຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງ, ພິເສດແມ່ນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ຄຸ້ມຄອງແຮ່ທາດຍຸດທະສາດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ. ໝວດບັນຫາທີ 2 ແມ່ນໃນໄລຍະ 2026  2030, ຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ລະບົບກົດໝາຍ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳພື້ນຖານ, ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີແກ່ນສານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອີງໃສ່ວັດສະດຸການຜະລິດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກຳ​ສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາຈົນ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກຳ​ສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາຈົນ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ

ວັນທີ 21 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືເອກະສານສະບັບຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປຶກສາຫາລື.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top