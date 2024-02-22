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ຂ່າວສານ

ວັນກາບກອນ ຫວຽດນາມ: ເຊີນຊູມໍລະດົກກາບກອນ ແລະ ກຸ່ມກ້ອມມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ວັນກາບກອນຫວຽດນາມ 2024 ໄດ້ແນະນຳຕໍ່ປະຊາຄົນບັນດາມໍລະດົກກາບກອນທີ່ລ້ຳຄ່າໃນສາງກາບກອນຂອງ 54 ຊົນເຜົ່າ ຫວຽດນາມ.
ພະລາຊະວັງ ທັງລອງ, ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: TTXVN)

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ການປະສານສຽງປະເທດຊາດ”, ວັນກາບກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 22 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ພະລາຊະວັງ ທັງລອງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ແຕ່ວັນທີ 23- 24 ກຸມພາ. ຕາມທ່ານປະທານສະມາຄົມນັກປະພັນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນກວາງທ່ຽວ ແລ້ວ, ວັນກາບກອນຫວຽດນາມ 2024 ໄດ້ແນະນຳຕໍ່ປະຊາຄົນບັນດາມໍລະດົກກາບກອນທີ່ລ້ຳຄ່າໃນສາງກາບກອນຂອງ 54 ຊົນເຜົ່າ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ, ຊຸມໃສ່ບັນດາບົດປະພັນດີເດັ່ນຂອງນັກກະວີທີ່ແຕ່ງກ່ຽວກັບທຳມະຊາດ, ເຂດດິນແດນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ.      

ລະອຽດແມ່ນ, ແຕ່ວັນທີ 23 ກຸມພາ, ມະຫາຊົນສາມາດເລີ່ມຢ້ຽມຊົມເຮືອນແຫ່ງຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດານັກກະວີຂອງຊາດ, ພົບປະແລກປ່ຽນແນະນຳນັກປະພັນ, ບົດປະພັນຂອງນັກກະວີ. ວັນທີ 24 ກຸມພາ, ໄດ້ຈັດເຫດການຕົ້ນຕໍຂອງວັນກາບກອນ. ໃນຕອນເຊົ້າຈະຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ຈາກຄຸນນະທາດ ຕະຫຼອດຮອດສີສັນຂອງນັກກະວີ” ແລະ ໃນຕອນຄ່ຳ ແມ່ນຄ່ຳຄືນກາບກອນ “ການປະສານສຽງປະເທດຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ປີນີ້ແມ່ນປີທີ 4 ທົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ (2021 - 2025). ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນີ້, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢາງແຮງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ. ສ່ິ່ງນີ້ ປະກອບສວ່ນເຂົ້າຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງ ລັດຖະບານ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດປະເທດຊາດພັດທະນາ.
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