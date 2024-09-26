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ຂ່າວສານ

ລົບ​ລ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ: ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃຫ້​ແກ່​ມວນມະ​ນຸດ

ວັນທີ 26 ກັນຍາ ແມ່ນວັນສາກົນ ລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຄວາມມານະພະຍາຍາມມີການກະທຳເພື່ອໂລກປອດນິວເຄຼຍ.
ໃນໂລກຍັງມີລູກປືນນິວເຄຼຍປະມານ 12.100 ລູກ (ພາບ: Sputnik/TTXVN)

ຕາມຕົວເລກຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສັນຕິພາບສາກົນ Stockholm (SIPRI), ປັດຈຸບັນ, ໃນໂລກຍັງມີລູກປືນນິວເຄຼຍປະມານ 12.100 ລູກ. ປະຊາຊົນກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງໃນໂລກ ຍັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ຖືກຳມະສິດອາວຸດນິວເຄຼຍ ຫຼື ເປັນສະມາຊິກຂອງບັນດາບັນຫາສຳພັນທະມິດນິວເຄຼຍ. ເຖິງວ່າ ຈຳນວນອາວຸດນິວຄຼຍ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍແມ່ນຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະຈຸດສູງຂອງສົງຄາມເຢັນ, ແຕ່ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດນິວເຄຼຍລະຫວ່າງບັນດາປະເທດຖືກຳມະສິດນັ້ນ ເກືອບຄືວ່າ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເທື່ອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັດຈຸບັນ ບໍ່ມີການເຈລະຈາໃດກ່ຽວກັບການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍພວມໄດ້ດຳເນີນ.

ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສົນທິສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນວັດສະດຸ FMCT ຈະປະກອບສ່ວນຫຼາຍພໍສົມຄວນເຂົ້າໃນການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປ່ນຸ ຖືວ່າ ຕ້ອງມີເຈດຈຳນົງທາງການເມືອງຢ່າງແຮງເພື່ອເລີ່ມດຳເນີນບັນດາການເຈລະຈາ FMCT.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າ​ມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ ບິ່ງ​ເຢືອງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າ​ມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ ບິ່ງ​ເຢືອງ

ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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