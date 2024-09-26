ຂ່າວສານ
ລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ: ບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ
ຕາມຕົວເລກຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສັນຕິພາບສາກົນ Stockholm (SIPRI), ປັດຈຸບັນ, ໃນໂລກຍັງມີລູກປືນນິວເຄຼຍປະມານ 12.100 ລູກ. ປະຊາຊົນກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງໃນໂລກ ຍັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ຖືກຳມະສິດອາວຸດນິວເຄຼຍ ຫຼື ເປັນສະມາຊິກຂອງບັນດາບັນຫາສຳພັນທະມິດນິວເຄຼຍ. ເຖິງວ່າ ຈຳນວນອາວຸດນິວຄຼຍ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍແມ່ນຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະຈຸດສູງຂອງສົງຄາມເຢັນ, ແຕ່ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດນິວເຄຼຍລະຫວ່າງບັນດາປະເທດຖືກຳມະສິດນັ້ນ ເກືອບຄືວ່າ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເທື່ອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັດຈຸບັນ ບໍ່ມີການເຈລະຈາໃດກ່ຽວກັບການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍພວມໄດ້ດຳເນີນ.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສົນທິສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນວັດສະດຸ FMCT ຈະປະກອບສ່ວນຫຼາຍພໍສົມຄວນເຂົ້າໃນການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປ່ນຸ ຖືວ່າ ຕ້ອງມີເຈດຈຳນົງທາງການເມືອງຢ່າງແຮງເພື່ອເລີ່ມດຳເນີນບັນດາການເຈລະຈາ FMCT.