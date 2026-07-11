ຂ່າວສານ
ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ, ສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ໂດະຊວັນຕວຽນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ປະຕິບັດບັນດາທາງເລືອກຂອງຕົນ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນຊີວິດສັງຄົມ; ຮັບປະກັນສິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ບໍ່ມີການຈຳແນກການປະພຶດ ແມ່ນເງື່ອນໄຂແກ່ນສານເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດປະຊາຊົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ”.
ທີ່ພິທີ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການສ້າງບັນດານະໂຍບາຍປະຊາກອນ ແລະ ພັດທະນາອີງຕາມສິດ ແລະ ການຄັດເລືອກຂອງປະຊາຊົນ.