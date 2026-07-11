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ຂ່າວສານ

ລົງ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ໜຸ່ມ, ສ້າງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ

ພິ​ທີ​ໂຮມ​ຊຸມ​ຊຸມ​ມິດ​ຕິງ, ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຕອບ​ສະ​ໜອງວັນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ໂລກ ວັນ​ທີ 11 ກໍ​ລະ​ກົດ 2026 ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ຫັນ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຂອງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງງ​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ສົດ​ໃສ” ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 10 ກໍ​ລະ​ກົດ ຢູ່​ແຂວງ ຮຶງ​ອຽນ.
  ບັນຍາກາດໃນພິທີ. (ພາບ: VNA)  

ເມື່​ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ພິ​ທີ, ທ່ານ ໂດະ​ຊວັນ​ຕວຽນ ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມ​ົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເສີ​ມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄດ້​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ທາ​ງ​ເລືອກ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ສັງ​ຄົມ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ເຂົ້າ​ເຖິງການ​ບໍ​ລິ​ການ​​ສົ່ງ​ເສີມ​ສຸ​ຂະ​ພາບຈະ​ເລີນ​ພັນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ ບໍ່​ມີ​ການ​ຈຳ​ແນກ​ການ​ປະ​ພຶດ ແມ່ນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ແກ່ນ​ສານ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ”.

ທີ່​ພິ​ທີ, ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ສ​ປ​ຊ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປະ​ຊາ​ກອນ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ອີງ​ຕາມ​ສິດ ແລະ ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ. ​

(ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​​ສ້າງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ມິດ​ຕະ​ພາບ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​​ສ້າງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ມິດ​ຕະ​ພາບ

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ແມ່ນ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ສັງ​ລວມ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດລະ​ຫວ່າງ​ພັກ, ລັດ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ, ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ນັບ​ມື້​ນັບ​ແທດ​ຈິງ, ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ບັນ​ດາ​ໝາກ​ຜົນ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ແລະ ຮອບ​ດ້ານ.
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