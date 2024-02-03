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ຂ່າວສານ

ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານແມ່ນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2024 ແມ່ນປີບຸກທະລຸ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດໃນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ຢ່າງມີໄຊ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 02 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ, ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ, ໜ້າທີ່ປີ 2024. ວາລະປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.

ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2024 ແມ່ນປີບຸກທະລຸ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດໃນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ຢ່າງມີໄຊ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການລົງທຶນໃຫ້ການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານແມ່ນການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ; ການປະຕິຮູບການບໍລິຫານຕ້ອງຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ເປົ້າໝາຍ, ກຳລັງໜູນ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ; ການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານແມ່ນເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດໃໝ່, ກຳລັງໜູນໃໝ່, ຄຸນຄ່າໃໝ່, ຜົນສຳເລັດໃໝ່. ສະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານໃນ 6 ຂົງເຂດ, ຄື: ລະບອບລະບຽບການ; ລະບຽບການບໍລິຫານ; ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກບໍລິຫານແຫ່ງລັດ; ລະບອບວຽກງານຫຼວງ; ການເງິນສາທາລະນະ; ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກ, ລັດຖະບານດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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