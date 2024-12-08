ຂ່າວສານ
ລົງກວດກາບັນດາສະຖານທີ່ ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີການພົວພັນການຄ້າກັບນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ
ໂດຍປະຕິບັດໂຄງການປະສານງານ ສະບັບເລກທີ 7237/CTPH-BNNPTNT-UBND ລົງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ ທີ່ມີການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ ລະຫວ່າງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບແຂວງ, ນະຄອນຕ່າງໆ ໃນໄລຍະ 2021-2025, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງກວດກາບັນດາຮາກຖານ ຢູ່ພື້ນທີ່ແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ແລະ ຝູ໋ເຖາະ.
ດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທ່າໄດ້ປຽບ ຂອງນະຄອນ ຫວິ້ງຟຸກ, ຝູ໋ເຖາະ, ປະຈຸບັນ, ຕະຫຼາດຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງນະຄອນ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ກະເສດຫຼັກຂອງແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ກຳລັງໄດ້ຮັບການຊົມໃຊ້ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້, ຊີ້ນສັດ, ຊີ້້ນສັດປີກ, ໄຂ່, ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງ... ໃນນັ້ນມີວິສາຫະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດລົງທຶນພັດທະນາ ການຜະລິດຈໍາກັດ Wineco ຕາມດ່າວ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດເຫັດ ຟຸ່ງຢາ ຈຳກັດ ແຕ່ລະປີໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ປະມານ 2.000 ໂຕນ, ເຫັດ 150 ໂຕນ; ແຂວງ ຝູ໋ເຖາະ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຊາຂຽວ, ຜັກ, ຫົວຜັກ, ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງຈາກ ຊີ້ນ, ຜະລິດຕະພັນ OCOP... 100% ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຕ່ອງໂສ້ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ດ້ານຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫໍ່, ຕິດສະແຕມ, ມີຕົ້ນກຳເນີດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລົດນິຍົມຂອງຜູ້້ບໍລິໂພກ.
ກ່ຽວກັບການກວດກາຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຫາແຫຼ່ງທີ່ມາສິນຄ້າ ຂອງແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ແລະ ຝູ໋ເຖາະ ຮັບປະກັນການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາໜ່ວຍງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ກໍຄືເກັບເອົາຕົວຢ່າງວິເຄາະ ເປັນປະຈຳ ເພື່ອການປ່າວເຕືອນ ເພື່ອຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ, ກຳນົດເຫດຜົນ ແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອກວດກາຄວາມປອດໄພ ຂອງສະບຽງອາຫານ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ. ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງອາຫານ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້, ສິນໃນນຳ້ ຜ່ານເວັບໄຊ (check.hanoi.gov.vn). ປະສານງານປ້ອງກັນ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ, ກັກກັນພະຍາດສັດ, ຄວບຄຸມໂຮງຂ້າສັດ, ກວດກາສຸຂະອະນາໄມສັດຕະວະແພດ ແລະ ພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ສິນໃນນ້ຳ.
ຕາມທ່ານ ຫງວຽນດິ່ງຮ່ວາ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສົ່ງເສີມການຄ້າ ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດສະອາດ, ຄຸນນະພາບສູງ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ແລະ ຝູ໋ເຖາະ ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ຮ່າໂນ້ຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດ, ງານວາງສະແດງ, ຊອກຫາຕະຫຼາດຢູ່ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຕັ້ງບັນດາງານວາງສະແດງ, ກອງປະຊຸມ, ເວທີປາໄສ ເຊື່ອມຕໍ່ ການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນເປັນປະຈຳ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຕີລາຄາວຽກງານສົມທົບກັນ, ສະເໜີບັນດາ ວິທີແກ້ໄຂ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິໂພກ ເຊັ່ນ: ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງສິນຄ້າ OCOP, ງານມະໂຫລານຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ງານບຸນດອກບົວ ໄຕໂຮ່, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າພາກພື້ນ ແລະ ອື່ນໆ... ບັນດາເຫດການດັ່ງກ່າວຈະເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສອງແຂວງ ຝູ໋ເຖາະ, ຫວິ້ງຟຸກ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມໂຍງຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ທີ່ປອດໄພຂອງ ຮ່າໂນ້ຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງແມ່ນໂອກາດຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ...