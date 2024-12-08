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ຂ່າວສານ

ລົງກວດກາບັນດາສະຖານທີ່ ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີການພົວພັນການຄ້າກັບນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ໄດ້ສົມທົບກັບ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ ການບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ ເພື່ອລົງກວດກາຄືນ ແລະ ກວດກາບັນດາຮາກຖານ ທີ່ມີການ ພົວພັນ ການຄ້າ ລະຫວ່າງ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ, ຝູ໋ເຖາະ.
ຄະນະປະຕິບັດງານກຳລັງ ກວດກາ ຜະລິດຕະພັນເຫັດ ຂອງບໍລິສັດເຫັດ ຟຸ່ງເຟືອງ ຈຳກັດ ຢູ່ພື້ນທີ່ຕົວຈິງ.

ໂດຍປະຕິບັດໂຄງການປະສານງານ ສະບັບເລກທີ 7237/CTPH-BNNPTNT-UBND ລົງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ ທີ່ມີການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ ລະຫວ່າງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບແຂວງ, ນະຄອນຕ່າງໆ ໃນໄລຍະ 2021-2025, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ລົງກວດກາບັນດາຮາກຖານ ຢູ່ພື້ນທີ່ແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ແລະ ຝູ໋ເຖາະ. 

ທ່ານ ຫງວຽນຍືຕຽບ, ຫົວໜ້າກົມກວດກາຄຸນນະພາບ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສທີ່ ກອງປະຊຸມ ພາຍຫຼັງການລົງກວດກາຢູ່ພື້ນທີ່ຕົວຈິງ.

ດ້ວຍ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ ຂອງ​ນະຄອນ ຫວິ້ງຟຸກ, ຝູ໋ເຖາະ, ປະຈຸ​ບັນ, ຕະຫຼາດ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແມ່ນ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ໃຫ້​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະ​ເສດ​ຂອງ​ນະຄອນ​, ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ກະເສດຫຼັກຂອງແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ກຳລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ​ຕົ້ນຕໍ​ແມ່ນ​ຜັກ ແລະ ໝາກ​ໄມ້, ຊີ້ນສັດ, ຊີ້້ນສັດປີກ, ໄຂ່, ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງ... ໃນນັ້ນມີວິສາຫະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດລົງທຶນພັດທະນາ ການຜະລິດຈໍາກັດ Wineco ຕາມດ່າວ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດເຫັດ ຟຸ່ງຢາ ຈຳກັດ ແຕ່ລະ​ປີໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ​ ​ຜັກ ​ແລະ ໝາກ​ໄມ້​ປະມານ 2.000 ​ໂຕນ​, ເຫັດ 150 ​ໂຕນ; ແຂວງ ຝູ໋ເຖາະ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຊາຂຽວ, ຜັກ, ຫົວຜັກ, ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງຈາກ ຊີ້ນ, ຜະລິດຕະພັນ OCOP... 100% ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຕ່ອງໂສ້ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ດ້ານຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫໍ່, ຕິດສະແຕມ, ມີຕົ້ນກຳເນີດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລົດນິຍົມຂອງຜູ້້ບໍລິໂພກ. 

 
ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ລົງກວດກາ ບ່ອນເກັບຮັກສາຄວາມເຢັນ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຜະລິດເຫັດ ໂດຍບໍລິສັດເຫັດ ຟຸ່ງຢາຈຳກັດ.

ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກວດກາ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ, ຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ​ສິນຄ້າ ຂອງ​ແຂວງ​ ຫວິ້ງ​ຟຸກ ​ແລະ ຝູ໋ເຖາະ ຮັບປະກັນ​ການ​ສົມທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ ກັບ​ບັນດາ​ໜ່ວຍ​ງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ ກໍຄືເກັບເອົາຕົວຢ່າງວິເຄາະ ເປັນ​ປະຈຳ ​ເພື່ອການປ່າວ​ເຕືອນ ເພື່ອຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ, ກຳນົດເຫດຜົນ ແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອກວດກາຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ຂອງ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ ທີ່ສະໜອງໃຫ້​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​. ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງອາຫານ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້, ສິນໃນນຳ້ ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ (check.hanoi.gov.vn). ປະສານ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ, ກັກ​ກັນ​ພະຍາດສັດ, ຄວບ​ຄຸມ​ໂຮງ​ຂ້າ​ສັດ, ກວດກາ​ສຸຂະ​ອະນາໄມ​ສັດຕະວະ​ແພດ ​ແລະ ພັດທະນາ​ການ​ລ້ຽງສັດ ​ແລະ ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ.

ກວດກາວຽກງານການຫຸ້ມຫໍ່ ຢູ່ສະຫະກອນ ຜັກປອດສານພິດ ຕື໋ສາ, ແຂວງ ຝູ໋ເຖາະ.

ກວດກາພື້ນທີ່ການຜະລິດ ຂອງສະຫະກອນ ປູກຜັກປອດສານພິດ ຂອງຕາແສງ ຕື໋ສາ.

ຕາມ​ທ່ານ ຫງວຽນ​ດິ່ງ​ຮ່ວາ, ຮອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ພະ​ແນ​ກກະສິກຳ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: “ຂະ​ແໜງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະ​ເສດ​ສະອາດ, ຄຸນ​ນະພາ​ບສູງ​ ຂອງ​ບັນດາ​ແຂວງ, ນະຄອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ແຂວງ ຫ​ວິ້ງ​ຟຸກ ​ແລະ ຝູ​໋ເຖາະ ກັບ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ບັນດາ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ຕະຫຼາດນັດ, ງານ​ວາງສະ​ແດງ, ຊອກ​ຫາ​ຕະຫຼາດ​ຢູ່​ນະຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ.  ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຕັ້ງບັນດາງານວາງສະແດງ, ກອງປະຊຸມ, ເວທີປາໄສ ເຊື່ອມຕໍ່ ການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນເປັນປະຈຳ  ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຕີລາຄາວຽກງານສົມທົບກັນ, ສະເໜີບັນດາ ວິທີແກ້ໄຂ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິໂພກ ​ເຊັ່ນ: ຈັດຕັ້ງງານ​ວາງສະ​ແດງ​ສິນຄ້າ OCOP, ງານ​ມະໂຫລານ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະ​ເສດ, ງານ​ບຸນ​ດອກບົວ ​ໄຕ​ໂຮ່, ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ສິນຄ້າ​ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ​ອື່ນໆ... ບັນດາ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ໃຫ້​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສອງ​ແຂວງ​ ຝູ໋ເຖາະ, ຫວິ້ງຟຸກ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມໂຍງຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ທີ່ປອດໄພຂອງ ຮ່າໂນ້ຍເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ຍັງ​ແມ່ນໂອກາດຂອງບັນດາ​ແຂວງ, ນະຄອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດອີກດ້ວຍ...

ປະຕິບັດໂດຍ: ແຄ໋ງລອງ/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ ເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແຜ່ລາມສິ່ງຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງອາຫາການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
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