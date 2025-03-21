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ຂ່າວສານ

ລຸ້ນ​ໜຸ່ມ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຂຽນ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ການພັດທະນາທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງຍາວນານຂອງການພົວພັນສອງພັກ, ສອງປະເທດແມ່ນຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ຜົນປະໂຫຍດໂດຍພື້ນຖານຂອງສອງຊາດ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງໃຫຍ່ຂອງຍຸກສະໄໝ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມຖ່າຍຮູບກັບບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1950 - 2025) ແລະ ປີພົບປະແລກປ່ຽນມະນຸດສະທຳ ຫວຽດນາມ - ຈີນ (2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ຫໍມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ຈີນ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບຫວຽດນາມ ຈັດລາຍການພົບປະນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ - ຈີນລຸ້ນຕ່າງໆ. ມີຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ປະມານ 800 ຄົນເຊິ່ງແມ່ນນັກສຶກສາລຸ້ນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ເຂົ້າຮ່ວມແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ລາຍການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າການພັດທະນາທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງຍາວນານຂອງການພົວພັນສອງພັກ, ສອງປະເທດແມ່ນຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ຜົນປະໂຫຍດໂດຍພື້ນຖານຂອງສອງຊາດ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງໃຫຍ່ຂອງຍຸກສະໄໝ. ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ, ຕັດສິນໃຈພ້ອມກັບພັກ, ລັດ ຈີນພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເນັ້ນໜັກວ່າ:

ລຸ້ນໜຸ່ມຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຈາກການນຳສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງສືບຕໍ່ມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ, ນຳມາເຊິ່ງກຳລັງຊີວິດທີ່ແຮງກ້າ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ໄສແຈ້ງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ. ຕົວຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ນ້ຳໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດໄດ້ປຸກລຸກ ແລະ ຮັກສາກໍ່ເລີ່ມຈາກລຸ້ນໜຸ່ມ, ລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດອັນຍາວນານທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງລະດັບຍຸດທະສາດການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງສັງຄົມນິຍົມຂອງພວກເຮົາພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນເສດຖະກິດ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ

ນຳການພົວພັນເສດຖະກິດ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມສົມທົບກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັກສາທ່າພັດທະນາບັນດາສັນຍາການຄ້າ 2 ຝ່າຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
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