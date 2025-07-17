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ຂ່າວສານ

ລາວ ແລະ ລັດ​ເຊ​ຍ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ຮ່ວມ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2025

ການຊ້ອມຮົບດັ່ງກ່າວມີຫົວຂໍ້ “ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ” ແນໃສ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສູ້ຮົບລະຫວ່າງກຳລັງກອງທັບສອງປະເທດ.
ກອງທັບສອງປະເທດພວມ ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອເປັນເອກະພາບບັນດາເນື້ອໃນການຊ້ອມຮົບຮ່ວມ ກໍຄືບັນດາກິດຈະກຳພົບປະແລກປ່ຽນໃນຄັ້ງນີ້ (ພາບ: ໜັງສືພິມກອງທັບປະຊາຊົນລາວ)

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ແລະ ລັດເຊຍ ຫາກໍປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບແຜນການຈັດຕັ້ງການຊ້ອມຮົບຮ່ວມ “LAROS-2025”, ຄາດວ່າ ຈະດຳເນີນໃນທ້າຍປີນີ້ຢູ່ ລາວ. ການຊ້ອມຮົບດັ່ງກ່າວມີຫົວຂໍ້ “ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ” ແນໃສ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສູ້ຮົບລະຫວ່າງກຳລັງກອງທັບສອງປະເທດ.

ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນ ສອງຝ່າຍພວມຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອເປັນເອກະພາບບັນດາເນື້ອໃນການຊ້ອມຮົບຮ່ວມ ກໍຄືບັນດາກິດຈະກຳພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ - ສິລະປະ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວໃນຕະຫຼາດໄລຍະດຳເນີນການຊ້ອມຮົບຮ່ວມ.

ການຊ້ອມຮົບ “LAROS-2025” ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ລັດເຊຍ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຈັດແຕ່ປີ 2019 ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດສູ້ຮົບຂອງສອງກອງທັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ OCOP ກັບບັນດາປະເທດ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ OCOP ກັບບັນດາປະເທດ

ທ່ານນາງ Beth Bechdol, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ FAO ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, OCOP ຂອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຫັນຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ
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