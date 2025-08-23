ຂ່າວສານ
ລາວ ຮັບຮອງ “ເສັ້ນທາງສາຍພູຫຼວງ - ເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ດິນນລາວ” ແມ່ນອະນຸສອນສະຖານປະຫວັດສາດລະດັບຊາດ
ເລືຶ່ອງພັກ, ລັດ ລາວ ຮັບຮອງ “ເສັ້ນທາງສາຍພູຫຼວງ -ເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ດິນແດນລາວ” ແມ່ນອະນຸສອນສະຖານປະຫວັດສາດລະດັບຊາດນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ ແລະ ບັນດາຄວາມເສຍສະຫຼະຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງນັກປະຕິວັດລຸ້ນຕ່າງໆໃນເມື່ອກ່ອນຂອງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ຍືນຍົງຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ອີກດ້ວຍ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງໜ້າທີ່ຂອງພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ຕໍ່ຕ້ານ ອາເມລິກາ ກູ້ຊາດ, ເດືອນ ທັນວາ 1960, ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ປັດຈຸບັນແມ່ນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ) ໄດ້ເຫັນດີກັບພັກແຮງງານ ຫວຽດນາມ (ປັດຈຸບັນແມ່ນພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ) ສຳຫຼວດກວດກາ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງຍຸດທະສາດ “ເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ດິນແດນລາວ”. ສະພາບການຕົວຈິງຂອງປະຫວັດສາດໄດ້ພິສູດວ່າ ເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ດິນແດນລາວ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີບົດບາດແມ່ນເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບດ້ານການທະຫານ, ພະລາທິການເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຖານທີ່ໝັ້ນຍຸດທະສາດສຳຄັນຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ກາຍເປັນເສັ້ນທາງສຳພັນສູ້ຮົບ ແລະ ສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.