ຂ່າວສານ
ລາວ ໄຂປີທ່ອງທ່ຽວ 2024 ຢ່າງເປັນທາງການ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ 2024 ດຳເນີນໃນຈຸດເວລາທີ່ ລາວ ເປັນປະທານໝູນວຽນ ອາຊຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ລາວ ແນະນຳອອກສູ່ໂລກ ກ່ຽວກັບປະເທດລາວ ທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍວັດທະນະທຳ ແລະ ປະເພນີ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວມີການສຳຜັດທີ່ຍາກຈະລືມໄດ້ ແລະ ສົ່ງເສີມແຂກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກັບມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໃນອະນາຄົດ.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ຈະມີ 79 ກິດຈະກຳດຳເນີນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ລາວ ຫວັງວ່າ ດ້ວຍການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນໃນທຸກດ້ານ ແລະ ຄວາມສະໜິດສະໜົມ, ຮັກແພງແຂກຄົນຂອງປະຊາຊົນລາວ, ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄປຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 4,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ບັນລຸລາຍຮັບປະມານ 700 ລ້ານ USD.