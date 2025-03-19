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ຂ່າວສານ

ລາວ​ປັບ​ປຸງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ເພື່ອ​ສ້າງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຖ້​ອງຖີ່ນສາມ​ຂັ້ນ

ລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ 2015 ກຳນົດອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຕາມ 3 ຂັ້ນລວມມີ: ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຕາແສງ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ 9

ວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ 9ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິສະບັບປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2015, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນມາລົງທຶນທີ່ເຂດອຸດສາຫະກຳຈຳນວນໜຶ່ງ. ລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ  ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ 2015 ກຳນົດອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຕາມ 3 ຂັ້ນລວມມີ: ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຕາແສງ. ການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາໃນສະພາບການໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງປັບປຸງກົງຈັກລັດຕາມທິດກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ New Delhi, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອິນເດຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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