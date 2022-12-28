ຂ່າວສານ
ລາວຍົກເລີກຂໍ້ກຳນົດແຈ້ງໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 ເມື່ອເຂົ້າປະເທດ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດານະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງລາວ ສະແດງອອກເຖິງການຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ດີ ຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະກໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຫຼັງໂຄວິດ 19.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2022, ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດເປີດປະຕູທຸກດ່ານຊ່າຍແດນສາກົນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ບໍ່ມີສັນຊາດ ໄດ້ເຂົ້າ-ອອກ ລາວ; ພົນລະເມືອງບັນດາປະເທດທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງຍົກເວັ້ນວີຊາກັບ ລາວ ສາມາດເຂົ້າປະເທດໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍວີຊາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອເຂົ້າປະເທດຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 ແລະ ຜົນກວດດ້ວຍເຄື່ອງກວດແບບໄວ ພາຍໃນໄລຍະ 48 ຊົ່ວໂມງ.