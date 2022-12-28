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ຂ່າວສານ

ລາວ​ຍົກ​ເລີກ​​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​​ແຈ້ງ​ໃບຢັ້ງ​ຢືນ​ສັກ​ວັກ​ຊີນ​ປ້ອງ​ກັນ ໂຄວິດ 19 ເມື່ອ​ເຂົ້າ​​ປະ​ເທດ

ວັນທີ 26 ທັນວາ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ຍົກເລີກບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 ແລະ ການກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ 19 ດ້ວຍເຄື່ອງກວດແບບໄວ ພາຍໃນດ 48 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນເດີນທາງເຂົ້າປະເທດ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

ວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດານະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງລາວ ສະແດງອອກເຖິງການຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ດີ ຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະກໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຫຼັງໂຄວິດ 19.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2022, ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດເປີດປະຕູທຸກດ່ານຊ່າຍແດນສາກົນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ບໍ່ມີສັນຊາດ ໄດ້ເຂົ້າ-ອອກ ລາວ; ພົນລະເມືອງບັນດາປະເທດທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງຍົກເວັ້ນວີຊາກັບ ລາວ ສາມາດເຂົ້າປະເທດໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍວີຊາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອເຂົ້າປະເທດຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 ແລະ ຜົນກວດດ້ວຍເຄື່ອງກວດແບບໄວ ພາຍໃນໄລຍະ 48 ຊົ່ວໂມງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮວານ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ.
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