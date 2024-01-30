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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ “​ບຸນເຕັດ ຫວຽດ - ​ບຸນເຕັດ​ຢູ່ຄຸ້ມ​ຖະ​ໜົນ​ເກົ່າ ປີ 2024” ຈັດ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຫຼາກຫຼາຍ​ສີ​ສັນ

ລາຍການ “ບຸນເຕັດຫວຽດ - ບຸນເຕັດຢູ່ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ” ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 28 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 28 ກຸມພາ 2024 ຈຶ່ງອັດລົງ.
ບັນຍາກາດພິທີແຫ່ ຢູ່ທາງໜ້າສາລາ (ພາບ: TTXVN)

ລາຍການ “ບຸນເຕັດຫວຽດ - ບຸນເຕັດຢູ່ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ 2024” ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ ປີມະໂລງ 2024 ໂດຍຄະນະຄຸ້ມຄອງໜອງຮວ່ານກຽມ ແລະ ຄຸ້ມຖະໜົນເກົ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ສ່ວນບຸກຄົນ ຈັດຕັ້ງ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ ຢູ່ສາລາ ກິມເງິນ, ຮ່າໂນ້ຍ. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ວາດພາບເຖິງຫຼາຍພິທີກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງບຸນເຕັດຢູ່ຄຸ້ມຖະໜົນເກົ່າ ຮ່າໂນ້ຍ, ພ້ອມທັງມີຫຼາຍກິດຈະກຳສະແດງສິລະປະທີ່ໜ້າຈັບອົກຈັບໃຈ. ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງໃນລາຍການ “ບຸນເຕັດຫວຽດ - ບຸນເຕັດຢູ່ຄຸ້ມເມືອງ”, ນັກສິລະປະການດີເດັ່ນ ຫງວຽນທິທູຮັ່ງ, ຫົວໜ້າສະໂມສອນສິລະປະພື້ນເມືອງຂອງນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມກັບນັກສຶກສາຂອງຕົນ, ປີໃດກໍເຂົ້າຮ່ວມລາຍການບຸນເຕັດຫວຽດ, ປີໃດກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ໃກ້ຈະຮອດມື້ຈັດລາຍການ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍກະຕືລືລົ້ນເພື່ອເຕົ້າໂຮມກັນ, ພ້ອມກັນຮັກສາຄຸນຄ່າຈຸດຄວາມງາມຂອງວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພວກນ້ອງນັກສຶກສາຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ກໍຄືຊ່ວຍແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮັກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃນຕໍ່ໜ້າ”.

ລາຍການ “ບຸນເຕັດຫວຽດ - ບຸນເຕັດຢູ່ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ” ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 28 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 28 ກຸມພາ 2024 ຈຶ່ງອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍ​ການ ບຸນ​ເຕັດ​ເຕົ້າ​ໂຮມ - ລະ​​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ການ​ແບ່ງ​ບັນ ພ້ອມ​ກັບ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ

ລາຍ​ການ “ບຸນ​ເຕັດ​ເຕົ້າ​ໂຮມ - ລະ​​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ການ​ແບ່ງ​ບັນ” ພ້ອມ​ກັບ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ

ງານຕະຫຼາດນັດບຸນເຕັດກຳມະບານປີນີ້ ມີຮ້ານທັງໝົດ 28 ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ ທີ່ຈຳເປັນ, ຜະລິດຕະພັນ OCOP ດ້ວຍລາຄາພິເສດ ຫຼື ແຈກບັດ “0 ດົ່ງ” ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ.
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