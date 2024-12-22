ຂ່າວສານ
ລາຍການ “ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາເພື່ອນມິດ” ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2024
ໃນຂອບເຂດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ “ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາເພື່ອນມິດ” ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແຕ່ວັນທີ 18 – 21 ທັນວາ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ທັນວາ, ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸ - ໂທລະພາບກອງທັບ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ສາມັກຄີແມ່ນກຳລັງແຮງ”. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີຜູ້ຕາງໜ້າການນຳ 7 ຄະນະຜູ້ແທນກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດ: ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ບາງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ທະເລຂອງ 7 ປະເທດ ພ້ອມກັນໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປົກປັກຮັກສາມະຫາສະໝຸດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ ແລະ ຕັດສິນໃຈຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ປະກອບກຳລັງເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຊອກຫາ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ຢູ່ທະເລ. ບັນດາຜູ້ແທນກໍໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວ ໂດຍພະນັກງານຕຳຫຼວດທະເລບັນດາປະເທດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍກົງເລົ່າສູ່ຟັງ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວປະມົງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢູ່ທະເລ.