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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ “ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ບັນ​ດາ​ເພື່ອນ​ມິດ” ຄັ້ງ​ທີ 2 ປີ 2024

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ທັນວາ, ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸ - ໂທລະພາບກອງທັບ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ສາມັກຄີແມ່ນກຳລັງແຮງ”.
ລາຍການ “ສາມັກຄີແມ່ນກຳລັງແຮງ” (ພາບ: qdnd.vn)

ໃນຂອບເຂດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ “ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາເພື່ອນມິດ” ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແຕ່ວັນທີ 18 – 21 ທັນວາ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ທັນວາ, ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸ - ໂທລະພາບກອງທັບ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ສາມັກຄີແມ່ນກຳລັງແຮງ”. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີຜູ້ຕາງໜ້າການນຳ 7 ຄະນະຜູ້ແທນກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດ: ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ບາງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ທະເລຂອງ 7 ປະເທດ ພ້ອມກັນໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປົກປັກຮັກສາມະຫາສະໝຸດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ ແລະ ຕັດສິນໃຈຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ປະກອບກຳລັງເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຊອກຫາ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ຢູ່ທະເລ. ບັນດາຜູ້ແທນກໍໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວ ໂດຍພະນັກງານຕຳຫຼວດທະເລບັນດາປະເທດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍກົງເລົ່າສູ່ຟັງ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວປະມົງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢູ່ທະເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ ໃນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ດ່າ​ໜັງ “ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ” ໃນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງປະເທດການຄ້າເສລີ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ 3 ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ ມີມາແຕ່ດົນນານຄື (ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກ) ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່. ໃນການປະຕິບັດກຳນົດທິດນີ້, ດ່າໜັງ ມີບົດບາດສຳຄັນ, “ນຳໜ້າພາທາງ”, ດຳເນີນການທົດລອງ.
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