ຂ່າວສານ
ລາຍການສະແດງສິລະປະ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ຜ່ານຫຼາຍລາຍການສະແດງດົນຕີ, ການຟ້ອນ, ການສະແດງແຟຊັນ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ດຶງດູດໃຈ, ຜູ້ຊົມຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ວາອີກກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກໍ່ຄືບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງນ້ຳໃຈຖານອ້າຍນ້ອງ, ມູນເຊື້ອ ແລະ ຍືນຍົງມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດຂອງສອງປະເທດ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອຫວນຄືນ, ສືບທອດມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ການພົວພັນມີ່ນັ້ບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ສືບຕໍ່ແຕກດອກອອກຜົນ.