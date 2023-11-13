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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໃນຂອບເຂດວັນບຸນໄມຈີຈິດມິດຕະພາບ ພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນເຫ້ວ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະ ຫວຽດນາມ - ລາວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສາຍໃຈ ຫວຽດນາມ -ລາວ - ຍືນຍົງຄົງຕົວຈົນຊົ່ວກາລະນານ”.
ລາຍການສະແດງສິລະປະສາຍໃຈ ຫວຽດນາມ -ລາວ - ຍືນຍົງຄົງຕົວຈົນຊົ່ວກາລະນານ

ຜ່ານຫຼາຍລາຍການສະແດງດົນຕີ, ການຟ້ອນ, ການສະແດງແຟຊັນ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ດຶງດູດໃຈ, ຜູ້ຊົມຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ວາອີກກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກໍ່ຄືບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງນ້ຳໃຈຖານອ້າຍນ້ອງ, ມູນເຊື້ອ ແລະ ຍືນຍົງມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດຂອງສອງປະເທດ.

ລາຍການສະແດງສິລະປະ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອຫວນຄືນ, ສືບທອດມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ການພົວພັນມີ່ນັ້ບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ສືບຕໍ່ແຕກດອກອອກຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ແທັງ​ຮວາ ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກສະ​ດວກ, ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ລຸ​ລ່ວງ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ສະຫຼາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ແທັງ​ຮວາ ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກສະ​ດວກ, ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ລຸ​ລ່ວງ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ສະຫຼາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ, ເຊີດຊູບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໝາກຜົນອັນພົ້ນເດັ່ນ, ຮ້ອບດ້ານ ໃນທຸກຂົງເຂດ ເຊິ່ງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ແທັງຮວາ ບັນລຸໄດ້, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງທົ່ວປະເທດ.
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