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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ພິ​ເສດ “ຂອງ​ຂວັນ​ເດືອນ ພືດ​ສະ​ພາ​ມຖະ​ຫວາຍ​ແດ່​ເພິ່ນ”

ລາຍການ “ຂອງຂວັນເດືອນ ພຶດສະພາຖະຫວາຍແດ່ເພິ່ນ” ໄດ້ວາດພາດເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດອັນສູງສົ່ງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຂອງຂວັນເດືອນ ພືດສະພາຖະຫວາຍແດ່ເພິ່ນ”

ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຂອງຂວັນເດືອນ ພືດສະພາຖະຫວາຍແດ່ເພິ່ນ” ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ພຶດສະພາຢູ່ ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ຮ່າໂນ້ຍ. ລາຍການໂດຍກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຊີ້ນຳໜັງສືພິມວັດນະທະທຳສົມທົບກັບໂຮງລະຄອນຮ້ອງເພງ, ຟ້ອນ, ດົນຕີ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890 - 19/5/2025).

“ຂອງຂວັນເດືອນ ພືດສະພາ ຖະຫວາຍແດ່ເພິ່ນ” ແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ວັດທະນະທຳທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງຂອງທົ່ວປະເທດຕໍ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ສາດສະດາຈານ, ປ.ອ ຫວູເຢືອງຮວນ, ອະດີດອຳນວຍການສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດຢັ້ງຢືນວ່າ

ສັນຕິພາບແມ່ນຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງທຸກຊົນຊາດ. ວັດທະນະທຳສັນຕິພາບແມ່ນຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ແມ່ນຈຸດລຸລວງ, ຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແນວຄິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ.

ລາຍການ “ຂອງຂວັນເດືອນ ພຶດສະພາຖະຫວາຍແດ່ເພິ່ນ” ໄດ້ວາດພາດເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດອັນສູງສົ່ງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເຫນີ World Bank ຫນູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເຫນີ World Bank ຫນູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖື World Bank ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ທີ່ໄດ້ມີການຫນູນຊ່ວຍຫລາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງຫວຽດນາມ.
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