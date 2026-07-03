ຂ່າວສານ ລາຍການຖ່າຍທອດສົດພິເສດ “ຊື່ຂອງເພິ່ນປະກາຍແຈ້ງ”: ແຜ່ກະຈາຍຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ 03/07/2026 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດລາຍການຖ່າຍທອດສົດ “ຊື່ຂອງເພິ່ນປະກາຍແຈ້ງ”, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນນະຄອນ ໄຊງ່ອນ - ຢາດິ້ງມີຄວາມເປັນກຽດໄດ້ໃສ່ຊື່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ (2/7/1976 - 2/7/2026). ລາຍການຖ່າຍທອດສົດພິເສດ “ຊື່ຂອງເພິ່ນປະກາຍແຈ້ງ”: ແຜ່ກະຈາຍຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ(ພາບ: VNA ລາຍການມີຈຸດຖ່າຍທອດສົດຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ໂທ້ງເຍິດ (ຕາແສງເບັ້ນແທັງ), ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບ ເຂດໃຈກາງນະຄອນໃໝ່ (ຕາແສງບິ່ງເຢືອງ), ສະໜາມຫຼວງ ທາບຕາມທັ້ງ (ຕາແສງຫວູງເຕົາ), ເຂດພິເສດ ດົນດາວ, ທ່າກຳປັ່ນກອງທັບ ກາມແຣງ (ທະຫານເຮືອເຂດ 4), ພ້ອມທັງຖ່າຍພາບຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບາດິ່ງ - ສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ (ຮ່າໂນ້ຍ) ແລະ ເຂດມໍລະດົກປະຫວັດສາດ ກິມລຽນ (ເງະອານ). ລາຍການໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຢ່າງພິຖີພິຖັນດ້ວຍສາມພາກລວມມີ: ນະຄອນຂອງຄວາມມຸ່ງຫວັງເປັນເອກະພາບ, ນະຄອນຂອງຄວາມມຸ່ງຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນ ແລະ ນະຄອນໃນສັງກາດໃໝ່ເຊິ່ງ ວາດພາບວິວັດການປະຫວັດສາດຂອງ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ນັນແຕ່ເວລາປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການທ້ອນໂຮມເປັນເອກະພາບຕະຫຼອດຮອດໄລຍະປ່ຽນແປງໃໝ່, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)