ຂ່າວສານ

ລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2026 - ຕິດພັນວົງຄະນະຍາດ”

ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ໄດ້ຈັດຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ຄື: ການສະແດງຊຸດອາພອນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພ້ອມກັບການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ, ນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວປະຈຳຊາດ…
(ບັນດາຊາວ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Sunshine Coast ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2026 - ຕິດພັນວົງຄະນະຍາດ”)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ກຸມພາ, ຢູ່ສູນປະຊາຄົມ Millwell Road , ອົດສະຕາລີ, ໄດ້ຈັດລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2026 - ຕິດພັນວົງຄະນະຍາດ” ເຊິ່ງໄດ້ດຶງດູດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດ Sunshine Coast, ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນເຂົ້າຮ່ວມເກືອບ 300 ທ່ານ.

ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ໄດ້ຈັດຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ຄື: ການສະແດງຊຸດອາພອນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພ້ອມກັບການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ, ນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວປະຈຳຊາດ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຂດອາຫານການກິນພື້ນເມືອງດ້ວຍຫຼາຍເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງບຸນເຕັດ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

(ທີ່ບຸນເຕັດປີມະເມຍ 2026 ທີ່່ເຂດ Pavillon Baltard ຢູ່ຊານນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ)

ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ກຸມພາ, ທີ່່ເຂດ Pavillon Baltard ຢູ່ຊານນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ມີຊາວ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບເພື່ອນມິດສາກົນນັບຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີມະເມຍ 2026. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຈິ້ງດຶກຫາຍ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບຸນເຕັດບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຕົ້າໂຮມກັນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນແຫ່ງສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ຫ່າງໄກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ບອກສອນໃຫ້ຄິດຮອດກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຊາດອີກດ້ວຍ.

“ສະພາສັນຕິພາບ” ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບເງິນຈຳນວນ 5 ຕື້ USD ເພື່ອສ້າງເຂດ ກາຊາ ຄືນໃໝ່

ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະໄດ້ປະກາດເປັນທາງການ ເມື່ອສະພານີ້ຈັດກອງປະຊຸມເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ ຈະມາເຖິງ.
