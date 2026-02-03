Báo Ảnh Việt Nam

ລາຍການ “ບຸນເຕັດປະຊາຄົມ 2026” ຢູ່ແຂວງ ຕວຽນກວາງ

  ລາຍການ “ບຸນເຕັດປະຊາຄົມ 2026” ຢູ່ຕາແສງ ຈຽມຮວາ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)  

 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 – 31 ມັງກອນ, ສູນໂທລະພາບມະນຸດສະທຳ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຕວຽນກວາງ, ຈັດລາຍການ “ບຸນເຕັດປະຊາຄົມ 2026” ຢູ່ຕາແສງ ຈຽມຮວາ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ.

        “ບຸນເຕັດປະຊາຄົມ 2026” ແມ່ນເຫດການປະຈຳປີ ໂດຍສູນໂທລະພາບມະນຸດສະທຳ ຈັດຂຶ້ນ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງນຳເອົາບຸນເຕັດ, ບຸນເຕັດອິມໜຳສຳລານ ມາສູ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນໄພທຳມະຊາດປີ 2025.

        ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 500 ພູດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກຂອງຕາແສງ ຈຽມຮວາ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ກວດພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 500 ຄົນ; ງານຕະຫຼາດນັດບຸນເຕັດບໍ່ເກັບຄ່າໃຫ້ແກ່ປະຊົນ 500 ຄົນ; ວາດພາບເຂດວັດທະນະທຳຂອງວັນບຸນເຕັດ ດ້ວຍບັນດາການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ; ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມ, ໜູນຊ່ວຍການຊ້ອມແປງເຮືອນຢູ່…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນກອງນຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
