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ຂ່າວສານ

ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ດ້ຽນບຽນຝູ - ໄຊຊະນະດັ່ງກ້ອງກັງວານ”

ລາຍການແມ່ນເພື່ອໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີຂອບຂະໜາດຍຸດສະໄໝຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ປະຫວັດສາດ ປີ 1954
ທີ່ລາຍການສະແດງສິລະປະ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກະຈາຍສຽງ - ໂທລະພາບກອງທັບ ຫວຽດນາມ ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະພິເສດ “ດ້ຽນບຽນຝູ - ໄຊຊະນະດັ່ງກ້ອງກັງວານ”, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (1954 – 2024).

ລາຍການແມ່ນເພື່ອໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີຂອບຂະໜາດຍຸດສະໄໝຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ປະຫວັດສາດ ປີ 1954; ເຊີດຊູນ້ຳໃຈມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ; ຢືນຢັນວ່າ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນວິລະກຳປະຫວັດສາດສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນເຫດການມີຂອບຂະໜາດຍຸກສະໄໝຂອງມວນມະນຸດອີກດ້ວຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຕ້ານລັດທິລ່າເມືອງຂຶ້ນ, ປົກປ່ອຍຊາດໃນທົ່ວໂລກ.

ນອກນັ້ນ, ລາຍການກໍ່ມີຫຼາຍບົດສາລະຄະດີໄຈ້ແຍກຂອງນັກຊ່ຽວຊານຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ, ຕົວພະຍານຫຼັກຖານ ແລະ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດຢູ່ທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ກ່ຽວກັບເຫດການ ດ້ຽນບຽນຝູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງປະຊຸມຈະສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ໃນການຜະລິດຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງ ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງເຂດໄຕງວຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄຕງວຽນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຕາມຂອບຂະໜາດເປັນມືອາຊີບ.
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