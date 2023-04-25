Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລາຍການພົບປະປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ວັນບຸນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ”

ລາຍການລວມມີ 3 ພາກ: “ເພື່ອພາກໃຕ້ທີ່ຮັກແພງ”, “ບົດເພງແຫ່ງໄຊຊະນະ” ແລະ “ຫວຽດນາມ ວັນໃໝ່”. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຊົມການສະແດງບັນດາບົດເພງອະມະຕະ
ການສະແດງສິລະປະທີ່ລາຍການ (ພາບ:Sơn Hải/TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດລາຍງານພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ວັນບຸນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ” ໂດຍສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 48 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2023).

ລາຍການລວມມີ 3 ພາກ: “ເພື່ອພາກໃຕ້ທີ່ຮັກແພງ”, “ບົດເພງແຫ່ງໄຊຊະນະ” ແລະ “ຫວຽດນາມ ວັນໃໝ່”. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຊົມການສະແດງບັນດາບົດເພງອະມະຕະ ດ້ວຍການສະແດງຂອງບັນດານັກຮ້ອງ, ນັກສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງດົງດັງ. ບັນດາທຳນອງເພງທີ່ເອກອ້າງທະນົງໃຈໃນລາຍການໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄ່ຳຄືນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕື້ນຕັນໃຈ, ແຜ່ຂະຫຍາຍສານຂອງຄວາມຮັກ, ເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຫວຽດນາມ ມາສູ່ມະຫາຊົນ. ນັ້ນແມ່ນນ້ຳໃຈຮັກຫອມປະເທດຊາດ, ເຈດຈຳນົງປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງສ້າງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີສັນຕິພາບ ແລະ ຜາສຸກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຄົມອາຊີບການປະມົງ ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ຈີນ ຫ້າມຫາປາຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ພຽງລຳພັງຝ່າຍດຽວ

ສະມາຄົມອາຊີບການປະມົງ ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ຈີນ ຫ້າມຫາປາຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ພຽງລຳພັງຝ່າຍດຽວ

ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2023 ຫາ ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2023, ເຊິ່ງລວມທັງເຂດທະເລໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top