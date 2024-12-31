ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ແລກປ່ຽນສະເລີຍເສິກ ກ່ອນປີໃໝ່
ວັນທີ 30 ທັນວາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນສະເລີຍເສິກກວ່າ 300 ຄົນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງໂດຍ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE) ເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍ ກ່ອນປີໃໝ່. ຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ແລ້ວ, ໝາກຜົນຂອງວິວັດທະນາການເຈລະຈາແມ່ນ ທະຫານ ລັດເຊຍ 150 ຄົນ ໄດ້ກັບຄືນເມືອປະເທດ ແລະ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຝ່າຍ ຢູແກຼນ ມີສະເລີຍເສິກ 150 ຄົນ ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ຖະແຫຼງວ່າ ກີແອັບ ໄດ້ຮັບ 189 ຄົນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ເຊິ່ງລວມມີນາຍທະຫານ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ ສາມັນຊົນ 2 ຄົນ ຈາກນະຄອນ Mariupol, ປັດຈຸບັນ ໂດຍ ລັດເຊຍ ຄວບຄຸມ. ທ່ານ Zelensky ເນັ້ນໜັກວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງ ຢູແກຼນ ແມ່ນ ນຳສະເລີຍເສິກທຸກຄົນກັບຄືນເມືອປະເທດ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຝ່າຍ ຢູແກຼນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ມົດສະກູ ໄດ້ປ່ອຍຕົວນາຍທະຫານ ແລະ ສາມັນຊົນທັງໝົດ 3.956 ຄົນແລ້ວ.