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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ແລກ​ປ່ຽນ​​ສະ​ເລີຍ​ເສິກ ກ່ອນ​ປີ​ໃໝ່

ສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນສະເລີຍເສິກກວ່າ 300 ຄົນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງໂດຍ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE) ເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍ ກ່ອນປີໃໝ່.
ນາຍທະຫານ ຢູແກຼນ ອຳລາເພື່ອນກ່ອນກັບຄືນເມືອປະເທດໃນວັນທີ 30/12 (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 30 ທັນວາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນສະເລີຍເສິກກວ່າ 300 ຄົນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງໂດຍ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE) ເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍ ກ່ອນປີໃໝ່. ຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ແລ້ວ, ໝາກຜົນຂອງວິວັດທະນາການເຈລະຈາແມ່ນ ທະຫານ ລັດເຊຍ 150 ຄົນ ໄດ້ກັບຄືນເມືອປະເທດ ແລະ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຝ່າຍ ຢູແກຼນ ມີສະເລີຍເສິກ 150 ຄົນ ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ຖະແຫຼງວ່າ ກີແອັບ ໄດ້ຮັບ 189 ຄົນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ເຊິ່ງລວມມີນາຍທະຫານ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ ສາມັນຊົນ 2 ຄົນ ຈາກນະຄອນ Mariupol, ປັດຈຸບັນ ໂດຍ ລັດເຊຍ ຄວບຄຸມ. ທ່ານ Zelensky ເນັ້ນໜັກວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງ ຢູແກຼນ ແມ່ນ ນຳສະເລີຍເສິກທຸກຄົນກັບຄືນເມືອປະເທດ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຝ່າຍ ຢູແກຼນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ມົດສະກູ ໄດ້ປ່ອຍຕົວນາຍທະຫານ ແລະ ສາມັນຊົນທັງໝົດ 3.956 ຄົນແລ້ວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນ​າມ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນ​າມ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ກົມ​ມະ​ສິດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຊີ້ນຳຝ່າຍລາວ ໃຫ້ການສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຄື ທ່າກ່ຳປັ່ນ ຫວູງອ໊າງ, ບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ ກັບ ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລ ຫວູງອ໊າງ.
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