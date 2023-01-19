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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ເປີດກວ້າງ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ລົງ​ໂທດ​ສຳ​ລັບ ອີ​ຢູ

ມົດສະກູ ໄດ້ເປີດກວ້າງບັນຊີລາຍຊື່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າປະເທດນີ້ ແນໃສ່ໂຕ້ຕອບຄືນການລົງໂທດທີ 9 ຂອງ ອີຢູ.
ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 17 ມັງກອນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ມົດສະກູ ໄດ້ເປີດກວ້າງບັນຊີລາຍຊື່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າປະເທດນີ້ ແນໃສ່ໂຕ້ຕອບຄືນການລົງໂທດທີ 9 ຂອງ ອີຢູ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ລັດເຊຍ ຈະຈັດວາງຄຳສັ່ງລົງໂທດສຳລັບບັນດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງ ອີຢູ ທີ່ພວມເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກແອບພົນທະຫານ ຢູແກຼນ ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍການທະຫານຂອງ ອີຢູ ທີ່ມີຕໍ່ Kiev. ໃນບັນຊີລາຍຊື່ລົງໂທດນັ້ນ ຍັງມີຮາກຖານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນຜະລິດອາວຸດທາງການທະຫານ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ ຢູແກຼນ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ອີຢູ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ໃນນັ້ນ, ນັບແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ 2022, ອີຢູ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 9 ບ້ວງລົງໂທດແນໃສ່ ລັດເຊຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດ ນ້ຳມັນ, ທະນາຄານ, ສື່ມວນຊົນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WEF 2023: ຫວຽດ​ນາມ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທົ່ວ​ໂລກ

WEF 2023: ຫວຽດ​ນາມ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທົ່ວ​ໂລກ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຫາກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ປີ 2023 ຢູ່ Davos, ສະວິດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 17 ມັງກອນ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານສາດສະດາຈານ Klaus Schwab, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເປັນປະທານບໍລິຫານເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ໂລກ (WEF). ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ WEF 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ, ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນ.
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