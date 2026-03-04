ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນບັນດາບັນຫາທີ່ພວມເຈລະຈາກັບ ຢູແກຼນ
ວັນທີ 2 ກຸມພາ, ທ່ານ Dmitri Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ໄດ້ຢັ້ງຢືນບາງບັນຫາຫຼັກທີ່ພວມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ, ແຕ່ບໍ່ເປີດເຜີຍເນື້ອໃນລະອຽດຂອງການເຈລະຈາເຫຼົ່ານັ້ນ. ຈິຈານກ່ຽວກັບຄຳເຫັນຂອງຫ້ອງວ່າການປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມສາມາດ ລັດເຊຍ ສະໜອງບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ, ທ່ານ Peskov ຢັ້ງຢືນວ່າ: “ແນ່ນອນວ່າ, ພ້ອມກັບບັນດາບັນຫາອື່ນ, ພິເສດແມ່ນບັນຫາຜືນແຜ່ນດິນ, ເນື້ອໃນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງກໍນອນໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງບັນດາການເຈລະຈາ”.
ທ່ານ Peskov ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍ ຍັງຊັ່ງຊາຄວາມສາມາດສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຢູແກຼນ. ປັດຈຸບັນ, ບັນດາການແລກປ່ຽນກັບ ອາເມລິກາ ໃນຂອບເຂດກຸ່ມປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດຍັງຄົງດຳເນີນເປັນປົກກະຕິ. ມົດສະກູ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໄກ່ເກ່ຍຂອງ ວໍຊິງຕັນ, ແຕ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ກ່ອນອື່ນໝົດ ລັດເຊຍ ຕ້ອງອີງໃສ່ຕົນເອງ ແລະ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ.