ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງ Israel ແລະ Hezbollah
ວັງ Kremlin ປະກາດວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງ Israel ແລະ ຂະບວນການ Hezbollah. ໃນການປະຊຸມໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພະຈິກ, ທ່ານ Dmitry Peskov ເລຂາສື່ມວນຊົນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດເຊຍ ໄດ້ຮັກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບທຸກຝ່າຍ ໃນການປະທະກັນ, ລວມທັງ Israel, Iran, Lebanon ແລະ ຝ່າຍອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດເຊຍບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ລັດເຊຍ ພ້ອມທີ່ຈະເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງ Israel ແລະ ຂະບວນການ Hezbollah.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, Israel ໄດ້ເພິ່ງໃຫ້ລັດເຊຍ ເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບ Hezbollah ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ Lebanon ພວມຖຶກພັດທະນາດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງທ່ານ Amos Hochstein ແລະ Brett McGurk ທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ.