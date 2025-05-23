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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ຈະສ້າງ​ຕາ​ຕະ​ລາ​ງ​ເນື້ອ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ກັບ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ລັດເຊຍ ຈະຈັດຕາຕະລາງບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງກັບ ຢູແກຼນ.
ນາຍທະຫານ ຢູແກຼນ ໃນການປະທະກັນກັບ ລັດເຊຍ ຢູ່ໃກ້ Bahmut, ເຂດ Donetsk (ພາບ: Reuters/TTXVN)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການສື່ມວນຊົນ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃດທີ່ແນ່ນອນ ນອກຈາກການແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະມີຕາຕະລາງຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບບັນດາເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການເຈລະຈາຄັ້ງຕ່າງໆຢູ່ນະຄອນ Istanbul (ຕວັກກີ) ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ລະຫວ່າງຄະນະ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ. ທ່ານປະຕິເສດບັນດາຄຳກ່າວຫາຈາກຝ່າຍ ຢູແກຼນ ແລະ ເອີຣົບ ທີ່ຖືວ່າ ລັດເຊຍ ພວມຕັ້ງໃຈໂຈະການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ກັບ ຢູແກຼນ.

ກໍໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ວັງ Kremlin ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ບໍ່ປະຄວາມອາດສາມາດເຈລະຈາໂດຍກົງລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky, ແຕ່ດ້ວຍເງື່ອນໄຂ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມສັນຕິພາບທີ່ພວມດຳເນີນນັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ແນ່ນອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ຕ້ອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ສ​ະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ຕ້ອງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ສ​ະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູງການພັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະການເມືອງພາຍໃນສູນກາງພັກ.
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