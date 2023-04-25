ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ຄິດໄລ່ຊັ່ງຊາການໂຕ້ຕອບຕໍ່ບັນດາຄຳສັ່ງຫ້າມໃນອະນາຄົດຂອງ G7
ວັນທີ 23 ເມສາ, ທ່ານ Dmitry Medvedev ຮອງປະທານສະພາປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລັດເຊຍ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດເຊຍ ຈະມີການໂຕ້ຕອບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຖ້າຫາກວ່າ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳພັດທະນາແຖວໜ້າໂລກ (G7) ຈັດວາງຄຳສັ່ງຫ້າມສົ່ງອອກສິນຄ້າມາຍັງ ລັດເຊຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ Dmitry Medvedev ກໍ ໄດ້ຄິດໄລ່ຊັ່ງຊາຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງເລື່ອງ ລັດເຊຍ ຢຸດຕິການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂໍ້ລິເລີ່ມທັນຍາຫານ ທະເລດຳ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, Bloomberg ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດ G7 ພວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ “ຫ້າມທຸກປະເພດສິນຄ້າສົ່ງອອກມາຍັງ ລັດເຊຍ“ ກ່ອນເວລາດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ - 21 ພຶດສະພາ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ. ບາງປະເພດສິນຄ້າຄື ຜະລິດຕະພັນການຢາ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ອາຫານ ອາດຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນສຳລັບຄຳສັ່ງຫ້າມດັ່ງກ່າວ.