ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ຮຽກຮ້ອງ ໂຮມພາກໃຕ້ ລີບັງ ເຂົ້າ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໃນວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານ Bezalel Smotrich ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອິດສະຣາແອັນ ຖະແຫຼງວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ຄວນເປີດກວ້າງຊາຍແດນ ກັບ ລີບັງ ຮອດແມ່ນ້ຳ Litani ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດນີ້. ທ່ານ Bezalel Smotrich ກໍຮຽກຮ້ອງ ອິດສະຣາແອັນ ໂຮມຜືນແຜ່ນດິນເຊິ່ງປະເທດນີ້ພວມຄວບຄຸມຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ບ່ອນທີ່ ອິດສະຣາແອັນ ພວມຄວບຄຸມປະມານ 53% ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ. ຄຳເຫັນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອິດສະຣາແອັນ ແມ່ນຄຳປາໄສຈະແຈ້ງທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ອິດສະຣາແອັນ ກ່ຽວກັບການ ຢຶດຄອງຜືນແຜ່ນດິນຂອງ ລີບັງ, ໃນການປະທະກັນ ທີ່ ອິດສະຣາແອັນ ຖືວ່າ ເລັ່ງໃສ່ກຳລັງ ເຮັກໂບລາ.
ໃນຕົວຈິງ, ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໃນວັນທີ 23 ມີນາ ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ສອງເຂດຂ້າມແມ່ນ້ຳ Litani, ໃນຂະນະທີ່ບາງຂົ້ວຂ້າມແມ່ນ້ຳນີ້ຖືກມ້າງເພທຳລາຍໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້. ອິດສະຣາແອັນ ກໍດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີເລັ່ງໃສ່ນະຄອນຫຼວງ Beirut ດ້ວຍຄຳຖະແຫຼງ ເລັ່ງໃສ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຳລັງທະຫານພິທັກປະຕິວັດ ອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC)ຢູ່ທີ່ນີ້.