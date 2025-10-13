Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄທ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ ມາ​ເລ​ເຊຍ ເພື່​ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຊາຍ​ແດນ ໄທ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທະຫານເຂດ 2 ຂອງ ໄທ ແລະ ທະຫານເຂດ 4 ຂອງ ກຳປູເຈຍ ຫາກໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບການຈັດວາລະປະຊຸມພິເສດ ຄະນະກຳມະການຊາຍແດນພາກພື້ນ (RBC) ແຕ່ວັນທີ 15 – 17 ຕຸລາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກຸນ (ພາບເອກະສານ: REUTERS/Chalinee Thirasupa)

ວັນທີ 11 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກຸນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄທ ສີຫະສັກ ພວງເກດແກ້ວ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ ມາເລເຊຍ ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ໄທ - ກຳປູເຈຍ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໄທ ຊົມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ມາເລເຊຍ ໃນບົດບາດເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ.

ໃນການຜັນແປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທະຫານເຂດ 2 ຂອງ ໄທ ແລະ ທະຫານເຂດ 4 ຂອງ ກຳປູເຈຍ ຫາກໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບການຈັດວາລະປະຊຸມພິເສດ ຄະນະກຳມະການຊາຍແດນພາກພື້ນ (RBC) ແຕ່ວັນທີ 15 – 17 ຕຸລາ. ຄາດວ່າ ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ ຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫລືກ່ຽວກັບບັນຫາພິຈາລະນາ ດັດປັບທີ່ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍອາວຸດປະເພດໜັກ ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຂອງກຸ່ມປະສານງານລວມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນຫາເກັບກູ້ລະເບີດມະນຸດສະທຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

