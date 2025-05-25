Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ລັດ​ເຊຍ Sergey Lavrov ເຕື້ອງ​ເຖິງ​ຮອບ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ກັບ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະມີຮອບເຈລະຈາຄັ້ງທີ 2 ກັບ ຢູແກຼນ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov (ພາບ: Reuters)
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ທ່ານ Lavrov ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຝ່າຍ ລັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການເຈລະຈາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈະມີຮອບເຈລະຈາຕໍ່ໄປໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ເມື່ອໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ແລະ ຢຸດຍິງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Sergey Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຝ່າຍ ລັດເຊຍ ພວມດຳເນີນວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໄລຍະໃໝ່, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນ ຈະມີການມອບ - ຮັບເອກະສານໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະຖານທີ່ຈັດການເຈລະຈາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Sergey Lavrov ບໍ່ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບກໍລະນີ ຫັນ ວາຕີກັງ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຈັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບຄັ້ງຕ່າງໆ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອາເມລິກາ, ອີຕາລີ ແລະ ສັນຕະປະປາ ລີໂ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເຈິ່ນ​ດຶກ​ເລືອງ

ພິ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເຈິ່ນ​ດຶກ​ເລືອງ

ພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະ ປົງສົບທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ເຈິ່ນດຶກເລືອງ ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top