ຂ່າວສານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov ເຕື້ອງເຖິງຮອບເຈລະຈາຄັ້ງທີ 2 ກັບ ຢູແກຼນ 25/05/2025 ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະມີຮອບເຈລະຈາຄັ້ງທີ 2 ກັບ ຢູແກຼນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Lavrov (ພາບ: Reuters)ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ທ່ານ Lavrov ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຝ່າຍ ລັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການເຈລະຈາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈະມີຮອບເຈລະຈາຕໍ່ໄປໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ເມື່ອໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ແລະ ຢຸດຍິງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Sergey Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຝ່າຍ ລັດເຊຍ ພວມດຳເນີນວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໄລຍະໃໝ່, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນ ຈະມີການມອບ - ຮັບເອກະສານໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະຖານທີ່ຈັດການເຈລະຈາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Sergey Lavrov ບໍ່ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບກໍລະນີ ຫັນ ວາຕີກັງ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຈັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບຄັ້ງຕ່າງໆ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອາເມລິກາ, ອີຕາລີ ແລະ ສັນຕະປະປາ ລີໂ (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)