ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ເຂົ້າຢ້ຽມຄ່ຳນັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງລາວ
ໃນການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າການພົວພັນກັບ ລາວ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກອງທັບສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື, ເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສົມກັບເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຕີລາຄາສູງມູນເຊື້ອ, ໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດໃນເມື່ອກ່ອນກໍຄືໃນປັດຈຸບັນ; ສະເໜີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຂອງຕົນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຜັນຂະຫຍາຍອະນຸສັນຍາ, ໂຄງການ, ແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ໂຄສະນາຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນທົ່ວກອງທັບໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ.
ໃນການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັບຊາບໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກະຊວງໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຂອບໃຈທີ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີແກ່ ລາວ ໃນໄລຍະແບກຫາບໜ້າທີ່ເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສຸດແຖວໜ້າຂອງ ລາວ.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ. ໃນການພົບປະ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຜັນຂະຫຍາຍອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໄລຍະ 2025 – 2029 ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025 ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ.