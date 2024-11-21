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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຟານ​ວັນ​ຢາງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຄ່ຳ​ນັບບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລາວ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ (ADMM) ຄັ້ງທີ 18 ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ (ADMM+) ຄັ້ງທີ 11, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ໃນການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າການພົວພັນກັບ ລາວ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກອງທັບສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື, ເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສົມກັບເປັນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຕີລາຄາສູງມູນເຊື້ອ, ໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດໃນເມື່ອກ່ອນກໍຄືໃນປັດຈຸບັນ; ສະເໜີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຂອງຕົນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຜັນຂະຫຍາຍອະນຸສັນຍາ, ໂຄງການ, ແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ໂຄສະນາຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນທົ່ວກອງທັບໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ.

ໃນການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັບຊາບໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກະຊວງໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຂອບໃຈທີ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີແກ່ ລາວ ໃນໄລຍະແບກຫາບໜ້າທີ່ເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສຸດແຖວໜ້າຂອງ ລາວ.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ. ໃນການພົບປະ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຜັນຂະຫຍາຍອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໄລຍະ 2025 – 2029 ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025 ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ບຣາຊິນ, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
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