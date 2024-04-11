ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຝລັ່ງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ
ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOVworld ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຝລັ່ງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Olivier Brochet ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝຸ ຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຝລັ່ງ Sebastien Lecornu ໄດ້ສະແດງຈິດໃຈ “ອັດອະດີດຕະການລົງ, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ” ແລະ ພ້ອມກັນຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ນີ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເຊື້ອເຊີນຝລັ່ງເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝຸ ໃນລະດັບການເມືອງ. ຝ່າຍຝລັ່ງ ໄດ້ຕົກລົງຈັດສົ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຝລັ່ງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບ ນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ນີ້ຈະແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນ ຕໍ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຍ້ອນວ່າ ຜ່ານເຫດການນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ ໃຫ້ ຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວຝລັ່ງ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂລກຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດພ້ອມກັນຫວນຄືນອະດີດຕະການ, ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ອະດີດອະການ ແລະ 70 ປີຕໍ່ມາ, ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ, ພ້ອມກັນຢືນຢູ່ສະໜາມຮົບເກົ່າ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດ.