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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຝ​ລັ່ງ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຝລັ່ງ Sebastien Lecornu ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາຈະມາເຖິງ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຝລັ່ງ Sebastien Lecornu (ພາບ: AFP/TTXVN)

ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOVworld ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຝລັ່ງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Olivier Brochet ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝຸ ຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຝລັ່ງ Sebastien Lecornu ໄດ້ສະແດງຈິດໃຈ “ອັດອະດີດຕະການລົງ, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ” ແລະ ພ້ອມກັນຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນີ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເຊື້ອເຊີນຝລັ່ງເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝຸ ໃນລະດັບການເມືອງ. ຝ່າຍຝລັ່ງ ໄດ້ຕົກລົງຈັດສົ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຝລັ່ງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບ ນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ນີ້ຈະແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນ ຕໍ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຍ້ອນວ່າ ຜ່ານເຫດການນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ ໃຫ້ ຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວຝລັ່ງ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂລກຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດພ້ອມກັນຫວນຄືນອະດີດຕະການ, ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ອະດີດອະການ ແລະ 70 ປີຕໍ່ມາ, ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ, ພ້ອມກັນຢືນຢູ່ສະໜາມຮົບເກົ່າ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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