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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຈີນ ມາ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ລ້າງເຊີນ, ທ່ານພົນໂທ ຕຸງຈຽນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ.
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ ຕຸງຈຽນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ (ພາບ: qdnd.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຄັ້ງທີ 9, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ລ້າງເຊີນ, ທ່ານພົນໂທ ຕຸງຈຽນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ.

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ ຕຸງຈຽນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຢ່າງເປັນທາງການ.

ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນກິດຈະກຳດັ່ງນີ້: ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນ ຈີນ; ປູກຕົ້ນໄມ້ມິດຕະພາບ; ຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນປະຖົມ ດົ່ງດັງ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕັດແຖບຜ້າເປີດນຳໃຊ້ຕຶກອະເນກປະສົງ, ຢ້ຽມຢາມຄ້າຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຫືວງິ; ຢ້ຽມຢາມສວນສາທາລະນະ Logistics ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ ຫວຽດນາມ; ການພົບປະສອງຝ່າຍ, ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມື.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 16 ເມສາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນໃນຂອບເຂດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນຢູ່ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊາວເຜົ່າຈວາງ ກວາງຊີ (ຈີນ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແຄນ​ຢາ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຍັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຄນຢາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖີງ.
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