ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນເຂດຊາຍແດນ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຄັ້ງທີ 9, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ລ້າງເຊີນ, ທ່ານພົນໂທ ຕຸງຈຽນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ.
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ ຕຸງຈຽນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຢ່າງເປັນທາງການ.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນກິດຈະກຳດັ່ງນີ້: ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນ ຈີນ; ປູກຕົ້ນໄມ້ມິດຕະພາບ; ຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນປະຖົມ ດົ່ງດັງ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕັດແຖບຜ້າເປີດນຳໃຊ້ຕຶກອະເນກປະສົງ, ຢ້ຽມຢາມຄ້າຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຫືວງິ; ຢ້ຽມຢາມສວນສາທາລະນະ Logistics ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ ຫວຽດນາມ; ການພົບປະສອງຝ່າຍ, ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມື.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 16 ເມສາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນໃນຂອບເຂດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນຢູ່ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊາວເຜົ່າຈວາງ ກວາງຊີ (ຈີນ).