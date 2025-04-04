ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຮັບມືຢາງວ່ອງໄວພາຍຫຼັງອາເມລິກາ ຈັດວາງອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ເພື່ອຕີລາຄາສະພາບການ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການພາຍຫຼັງຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຫາກໍ່ປະກາດຈັດວາງອັດຕາພາສີໃສ່ສິນຄ້າທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ມີນະໂຍບາຍເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກກໍລະນີ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ມີນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບການຂອງ ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດພວມພັດທະນາ, ຍັງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແກ່ຍາວໃນຫຼາຍປີຂອງສົງຄາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງຮັບມືກັບສະພາບການ, ປັບໃຫ້ເໝະກັບທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ອາດສາມາດເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າເວລາໃດ. ການຈັດວາງອັດຕາພາສີຄັ້ງນີ້ ຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈະຖືກອຸດຕັນ. ບໍ່ມີວິທີໃດແມ່ນຕ້ອງຫັນການຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫັນຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາໂດຍໄວ.