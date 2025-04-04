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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​​ຮັບ​ມື​ຢາງວ່ອງ​ໄວ​ພາຍຫຼັງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ນຳ​ເຂົ້າ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ມີນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ເພື່ອຕີລາຄາສະພາບການ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການພາຍຫຼັງຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຫາກໍ່ປະກາດຈັດວາງອັດຕາພາສີໃສ່ສິນຄ້າທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ມີນະໂຍບາຍເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກກໍລະນີ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ມີນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບການຂອງ ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດພວມພັດທະນາ, ຍັງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແກ່ຍາວໃນຫຼາຍປີຂອງສົງຄາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງຮັບມືກັບສະພາບການ, ປັບໃຫ້ເໝະກັບທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ອາດສາມາດເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າເວລາໃດ. ການຈັດວາງອັດຕາພາສີຄັ້ງນີ້ ຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈະຖືກອຸດຕັນ. ບໍ່ມີວິທີໃດແມ່ນຕ້ອງຫັນການຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫັນຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ.
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