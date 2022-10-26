Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຍືນຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າທຸລະ​ກິດ​ທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ ຕໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ເປົ້າໝາຍສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຈາກສະພາບການຕົວຈິງໄປສູ່ສະພາບການດີຈີຕອນໃນທຸກຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ, ເພື່ອແນໃສ່ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ
  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ເຈິ່ນແມັງຮຸ່ງ ສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕນິກສະບັບປັບປຸງ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສະມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບສະເໜີ, ບົດລາຍງານການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕນິກ (ສະບັບປັບປຸງ). ການປັບປຸງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມອ່ອນດ້ວຍຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕນິກ ປີ 2005. ເປົ້າໝາຍສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຄົບຖ້ວນ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຈາກສະພາບການຕົວຈິງໄປສູ່ສະພາບການດີຈີຕອນໃນທຸກຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ, ເພື່ອແນໃສ່ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕນິກ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີ 8 ພາກ ແລະ 57 ມາດຕາ. ແລະກໍ່ໃນກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ຮ່ວາງແທັງຕູງ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີບົດງານອະພິປາຍ, ຮັບຮູ້, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນຄຳເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ານການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ABD ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມດ້ວຍ​ພາ​ຫະ​ນະໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ABD ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມດ້ວຍ​ພາ​ຫະ​ນະໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍມີ ກຳນົດເວລາແມ່ນ 7 ປີລວມມີ: ເງິນກູ້ຢືມ ຈາກ ADB 20 ລ້ານ USD, ບ້ວງບເງິນກູ້ຢືມຕ່າງໆທີ່ມີມູນຄ່າ 87 ລ້ານ USD ໂດຍ ADB ລະດົມເປັນປະທານຈັດສັນທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ ແລະ ບ້ວງເງິນອຸປະຖຳບຸລິມະສິດມີມູນຄ່າ 28 ລ້ານ USD.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top