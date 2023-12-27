ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານ ຈັດກອງປະຊຸມ ຫົວເລື່ອງສະເພາະ ປະຈຳ ເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ກ່ຽວກັບການສ້າງ ກົດໝາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ທັນວາ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ປະຈຳ ເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ວຽກງານສ້າງ, ປັບປຸງ ລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ແມ່ນບ້າດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ແມ່ນຈຸດສຸມບຸລິມະສິດໂດຍລັດຖະບານສຸມໃສ່ລົງທຶນ, ຊີ້ນຳນຳພາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ໃນປີຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດ 10 ກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ຈຳນວນກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ແຜນຮ່າງ, ສະເໜີກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານລະບອບລະບຽບການໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ຈະປຶກສາຫາລື, ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 9 ເນື້ອໃນຄື: ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ແລະ 2 ຮ່າງກົດໝາຍ ນັ້ນແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອັກຄີໄພ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຜ່ານແດນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການມອບສົ່ງຜູ້ພວມປະຕິບັດໂທດຈຳຄຸກ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາ ສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ…