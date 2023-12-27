Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຫົວ​ເລື່ອງ​ສະ​ເພາະ ປະ​ຈຳ ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ ປີ 2023 ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ ກົດໝາຍ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ຈະປຶກສາຫາລື, ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 9 ເນື້ອໃນຄື: ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ແລະ 2 ຮ່າງກົດໝາຍ ນັ້ນແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອັກຄີໄພ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຜ່ານແດນ...
ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ທັນວາ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ປະຈຳ ເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ວຽກງານສ້າງ, ປັບປຸງ ລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ແມ່ນບ້າດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ແມ່ນຈຸດສຸມບຸລິມະສິດໂດຍລັດຖະບານສຸມໃສ່ລົງທຶນ, ຊີ້ນຳນຳພາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ.  ໃນປີຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດ 10 ກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ຈຳນວນກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ,  ແຜນຮ່າງ, ສະເໜີກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານລະບອບລະບຽບການໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ຈະປຶກສາຫາລື, ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 9 ເນື້ອໃນຄື: ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ແລະ 2 ຮ່າງກົດໝາຍ ນັ້ນແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອັກຄີໄພ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຜ່ານແດນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການມອບສົ່ງຜູ້ພວມປະຕິບັດໂທດຈຳຄຸກ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາ ສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ຮ່ວມມື - ພັດທະນາ”, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII ໄດ້ມີຜູ້ແທນເກືອບ 1 ພັນຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກ, ຊາວກະສິກອນກ່ວາ 10 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top