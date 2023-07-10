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ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ສະເໜີໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບເຫດລະເມີດທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ Nord Stream

ລັດເຊຍ ຈະເຊີນ “ນັກປະຖະກະຖາບາງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈມີທັດສະນະພາວະວິໄສ” ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ (ພາບປະກອບ: TTXVN)

ລັດເຊຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໂຮມປະຊຸມໃໝ່ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາເຫດລະເບີດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນອາຍແກັດ Nord Stream 1 ແລະ 2 ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອເດືອນ ກັນຍາ 2022. ໃນເວັບໄຊ Telefram, ໃນວັນທີ 08 ກຸພາ, ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳການຂອງ ລັດເຊຍ ຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ Dmitry Polyansky, ໄດ້ຂຽນວ່າ: “ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງຈັດກອງປະຊຸມແບບເປີດເຜີຍຄັ້ງໃໝ່ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປືກສາຫາລືຕໍ່ບັນດາເຫດລະເບີດທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ Nord Stream ໃນວັນທີ 11 ກໍໍລະກົດ”. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ລັດເຊຍ ຈະເຊີນ “ນັກປະຖະກະຖາບາງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈມີທັດສະນະພາວະວິໄສ” ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ, ລັດເຊຍ ກໍ່ເຕື້ອງເຖິງເລື່ອງ ປະເທດນີ້ກໍ່ປາດຖະໜາຢາກເປີດການສືບສວນສາກົນກ່ຽວກັບບັນດາເຫດລະເບີດທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ Nord Stream ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ເຢຍລະມັນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2022.

ລັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວປະນາມເປັນຫຼາຍຄັ້ງວ່າ ຝ່າຍຕາເວັນຕົກໄດ້ຢືນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງບັນດາເຫດລະເບີດດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະບານບັນດາປະເທດນີ້ ກໍຄື ຢູແກຼນ ລ້ວນແຕ່ປະຕິເສດມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ ​ໄຫວ້ອາໄລ ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ກື່

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ ​ໄຫວ້ອາໄລ ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ກື່

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດສ້າງບາດລ້ຽວສຳຄັນຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 1938 – 1941.
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