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ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ກຽມພ້ອມເຈລະຈາກັບຝ່າຍຕາເວັນຕົກດ້ວຍເງື່ອນໄຂຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ

ຜູ້ນຳອົງການການທູດ ລັດເຊຍ ໄດ້ໃສ່ໃຈເຖິງໝາກຜົນການສະຫລຸບຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໃນການຕອບສຳພາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ທີ່ວ່າ: ລັດເຊຍ ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຝ່າຍຕາເວັນຕົກແລ້ວ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov (ພາບ:AFP/TTXVN)

ລັດເຊຍ ກຽມພ້ອມເຈລະຈາກັບຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ດ້ວຍເງື່ອນໄຂເຈລະຈາແບບຈິງໃຈ ແລະ ຮັບປະກັນການພິຈາລະນາບັນດາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ນັ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ທີ່ການຕອບສຳພາດ ກັບທ່ານ Andrei Kondrashov, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສຳນັກຂ່າວສານ TASS ໃນວັນທີ 24 ມີນາ.

ຜູ້ນຳອົງການການທູດ ລັດເຊຍ ໄດ້ໃສ່ໃຈເຖິງໝາກຜົນການສະຫລຸບຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໃນການຕອບສຳພາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ທີ່ວ່າ: ລັດເຊຍ ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຝ່າຍຕາເວັນຕົກແລ້ວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Sergei Lavrov ກໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ: ລັດເຊຍ ຍາມໃດກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອດຳເນີນການເຈລະຈາກັບຝ່າຍຕາເວັນຕົກ, ແຕ່ດ້ວຍເງື່ອນໄຂນັ້ນແມ່ນວິວັດການເຈລະຈາຕ້ອງຈິງໃຈ, ມີການຮັບປະກັນ ແລະ ອີງຕາມສະພາບການຕົວຈິງປະຈຸບັນ ກໍ່ຄືເຈລະຈາບັນດາຜົນປະໂຫຍດສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງແມ່ນກຳລັງປະຈັນບານ, ເປັນເຈົ້າກິດຈະການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດດີຈີຕອນໂດຍໄວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງແມ່ນກຳລັງປະຈັນບານ, ເປັນເຈົ້າກິດຈະການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດດີຈີຕອນໂດຍໄວ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງຊາວໜຸ່ມກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາຄື: ປົກປ້ອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດ; ວຽກເຮັດງານທຳຕໍ່ໜ້າການພັດທະນາຂອງປັນຍາປະດິດ (AI).
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