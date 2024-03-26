ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ກຽມພ້ອມເຈລະຈາກັບຝ່າຍຕາເວັນຕົກດ້ວຍເງື່ອນໄຂຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ
ລັດເຊຍ ກຽມພ້ອມເຈລະຈາກັບຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ດ້ວຍເງື່ອນໄຂເຈລະຈາແບບຈິງໃຈ ແລະ ຮັບປະກັນການພິຈາລະນາບັນດາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ນັ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ທີ່ການຕອບສຳພາດ ກັບທ່ານ Andrei Kondrashov, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສຳນັກຂ່າວສານ TASS ໃນວັນທີ 24 ມີນາ.
ຜູ້ນຳອົງການການທູດ ລັດເຊຍ ໄດ້ໃສ່ໃຈເຖິງໝາກຜົນການສະຫລຸບຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໃນການຕອບສຳພາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ທີ່ວ່າ: ລັດເຊຍ ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຝ່າຍຕາເວັນຕົກແລ້ວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Sergei Lavrov ກໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ: ລັດເຊຍ ຍາມໃດກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອດຳເນີນການເຈລະຈາກັບຝ່າຍຕາເວັນຕົກ, ແຕ່ດ້ວຍເງື່ອນໄຂນັ້ນແມ່ນວິວັດການເຈລະຈາຕ້ອງຈິງໃຈ, ມີການຮັບປະກັນ ແລະ ອີງຕາມສະພາບການຕົວຈິງປະຈຸບັນ ກໍ່ຄືເຈລະຈາບັນດາຜົນປະໂຫຍດສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສະຫະພັນລັດເຊຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.