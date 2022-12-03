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ຂ່າວສານ

ລັດຖະສະພາສອງປະເທດແມ່ນຂົວຕໍ່ສຳຄັນເຊື່ອມຕໍ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ

ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແບ່ງປັນ 3 ບັນຫາສຳຄັນ, ນັ້ນແມ່ນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ; ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແງ່ຫວັງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.

ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແບ່ງປັນ 3 ບັນຫາສຳຄັນ, ນັ້ນແມ່ນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ; ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແງ່ຫວັງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.

  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນຢູ່ສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ  

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ Melbourne, ລັດ Victoria, ປະເທດ ອົດສະຕາລີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນຢູ່ສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງເປັນອົງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີນະໂຍບາຍແຫ່ງທຳອິດຂອງ ອົດສະຕາລີ ສະເພາະກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງປະເທດ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ສ້າງຂຶ້ນ.

ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແບ່ງປັນ 3 ບັນຫາສຳຄັນ, ນັ້ນແມ່ນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ; ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແງ່ຫວັງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ. ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບການພົວພັນລັດຖະສະພາລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ການພົວພັນສອງຝ່າຍແໜ້ນແຟ້ນແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການພົວພັນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງຝ່າຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຍແມ່ນຜູ້ແທນຂອງປະຊາຊົນ, ລັດຖະສະພາສອງປະເທດ ແມ່ນຂົວຕໍ່ສຳຄັນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ, ແລະ ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ ຢາກເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ພວມພັດທະນາແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງກ່ວາເວລາໃດໝົດ.”

ແລະ ກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານສາດສະດາຈານ Alec Cameron, ປະທານ ທັງເປັນຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ແລະ ຄະນະການນຳມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ ບາບິ່ງ

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ດັ່ງທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນມາເປັນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວວ່າ, ເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນ ຈັດການຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມ ບາບິ່ງ...
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