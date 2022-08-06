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ຂ່າວສານ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຈະຕອບຄຳຊັກຖາມຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ກອງປະຊຸມນີ້ຈະດຳເນີນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທາງອອກນລາຍກັບ 62 ຄະນະສະມາຊິກສະແຫ່ງຊາດຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.
  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຈະຕອບຄຳຊັກຖາມ (ພາບ: quochoi.vn)  

ວັນທີ 10 ສິງຫາ ຈະມາເຖິງ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14. ກອງປະຊຸມນີ້ຈະດຳເນີນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ທາງອອກນລາຍກັບ 62 ຄະນະສະມາຊິກສະແຫ່ງຊາດຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.

ເລື່ອງຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໄດ້ດຳເນີນຕາມໝວດບັນຫາ. ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ຕອບຄຳຊັກຖາມໝວດບັນຫາທີ 1 ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດ; ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ…  ໝວດບັນຫາທີ 2 ຂຶ້ນກັບຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ ແມ່ນຜູ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຕົ້ນຕໍ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການກະຕຸ້ນ, ຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ໄລ່ຮອດວັນທີ 04 ສິງຫາ 2022, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີອັດຕາສັກວັກຊິນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ.
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