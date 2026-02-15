Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂອງ ບັງກະລາເທດ ສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ

ພາຍຫຼັງພິທີສາບານຕົວຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາສະມາຊິກໃໝ່ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບັງກະລາເທດ ເລືອກຕັ້ງກໍ່ຈະເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ Tarique Rahman, ປະທານພັກ BNP (ພາບ: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂອງ ບັງກະລາເທດ ຈະເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Dhaka, ພາຍຫຼັງ 5 ວັນທີ່ພັກແຫ່ງຊາດ ບັງກະລາເທດ (BNP) ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງຂາດຂັ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດທົ່ວປະເທດຊຸດທີ 13. ອົງການນິຕິບັນຍັດໃໝ່ຢູ່ປະເທດ ອາຊີໃຕ້ ຈະແມ່ນທ່ານ Tarique Rahman, ປະທານພັກ BNP ນຳໜ້າ.

ພາຍຫຼັງພິທີສາບານຕົວຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາສະມາຊິກໃໝ່ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບັງກະລາເທດ ເລືອກຕັ້ງກໍ່ຈະເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ. ຄາດວ່າ, ພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງທຸກປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊີໃຕ້.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ແລະ ລົງປະຊາມະຕິທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ, ພັກ BNP ຍາດໄດ້ 209/297 ທີ່ນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ບັງກະລາເທດ ຊຸດໃໝ່, ກວມເອົາກວ່າ 2/3 ຈຳນວນທີ່ນັ່ງທັງໝົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

