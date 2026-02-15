Báo Ảnh Việt Nam

ລະດົມກຳລັງໃຈ, ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນໂອກາດໃກ້ຈະຮອດບຸນເຕັດ

ທ່ານ ຫງວຽນວັນທັງ ໄດ້ຍ້ອງຍໍນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ, ກຳມະກອນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ລະດົມກຳລັງໃຈໝູ່ພະນັກງານ, ກຳມະກອນທີ່ພວມປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດຖືກຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ອາດຈະກາຍຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນທັງ, ປະທານສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນທີ່ພວມປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງຢູ່ຂົວ ເວິນຝູກ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 14 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 27 ເດືອນ 12 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ທ່ານ ຫງວຽນວັນທັງ, ປະທານສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ມອບຂອງຂວັນກຳມະກອນທີ່ພວມປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງຢູ່ຂົວ ເວິນຝູກ ແລະ ຂົວ ເທື້ອງກາດ.

ນີ້ແມ່ນ 2 ໂຄງການຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຂອງນະຄອນຫຼວງ, ປະຈຸບັນມີກຳມະກອນ, ນັກເຕັກນິກເກືອບ 500 ຄົນພວມເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ໂດຍຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍນັບທັງໃນມື້ບຸນເຕັດ (ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ) ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ໄດ້ຈັດລາຍການ “ບຸນເຕັດບໍ່ໄກຄອບຄົວ” ຢູ່ເຂດເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ ທຽນລົກ. ສ່ວນຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ທັງລອງ, ສະຫະພັນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ໄດ້ຈັດລາຍການ ລົດໂອໂຕສົ່ງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານກັບເມືອບ້ານຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ວັນທີ 14 ກຸມພາ, ບັນດາຖ້ຽວລົດສຸດທ້າຍໃນລາຍການ “ຖ້ຽວລົດກຳມະບານ - ລະດູບານໃໝ່ 2026” ໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງ, ອັດການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 2.800 ຄົນຈາກ ດົ່ງນາຍ ກັບເມືອບ້ານ. ສ່ວນຫຼາຍນີ້ແມ່ນບັນດາຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພິເສດ, ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບເມືອບ້ານເປັນເວລາຫຼາຍປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ອິນເຕີແນັດດາວທຽມ Starlink ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ອິນເຕີແນັດດາວທຽມ Starlink ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໂທລະພາບເອເລັກໂຕນິກ ທີ່ປະກາດໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ແລ້ວ, ໃນໄລຍະທຳອິດ, Starlink Services ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ 600.000 ເຄື່ອງອຸປະກອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຄົາລົບຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
