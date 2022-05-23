ຂ່າວສານ
ຢາລາຍ ຄວນຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອພັດທະນາໄວ, ຍືນຍົງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ກາຍເປັນເຂດກຳລັງໜູນຂອງເຂດໄຕຫງວຽນ, ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນໃນເຂດ ສາມລຽ່ມພັດທະນາ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ຕັດສິນໃຈປັບປຸງສະພາແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລິກິດ, ສືບຕໍ່ຍົກສູງລະດັບບັນດາດັດຊະນີ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງ, ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາອຳນາດການປົກຄອງເອເລັກໂຕນິກ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາ. ແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ດຶງດູດວິສາຫະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຮັບປະກັນສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.