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ຂ່າວສານ

ຢາລາຍ ຄວນຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ຂອງ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກ ກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ຢາລາຍ ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ປີ 2021, ໄຕມາດທີ 1/2022, ທິດທາງໜ້າທີ່ປີ 2022 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)   

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອພັດທະນາໄວ, ຍືນຍົງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ກາຍເປັນເຂດກຳລັງໜູນຂອງເຂດໄຕຫງວຽນ, ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນໃນເຂດ ສາມລຽ່ມພັດທະນາ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ຕັດສິນໃຈປັບປຸງສະພາແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລິກິດ, ສືບຕໍ່ຍົກສູງລະດັບບັນດາດັດຊະນີ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງ, ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາອຳນາດການປົກຄອງເອເລັກໂຕນິກ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາ. ແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ດຶງດູດວິສາຫະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຮັບປະກັນສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ

ປະທານປະເທດ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ

ພາຍຫຼັງທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ທິມບານເຕະຍິງ ໄທດ້ວຍ 1 – 0 ໃນນັດແຂ່ງຂັນຊີງຊະນະເລີດ ທີ່ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ເພື່ອຄ້ວາຫຼຽນຄຳ ປະເພດບານເຕະຍິງ ຢູ່ SEA Games 31, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ສັນລະເສີນ.
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