ຂ່າວສານ ມຽນມາ ຕໍ່ກຳນົດເວລາສະພາວະສຸກເສີນ ເທື່ອທີ 3 03/02/2023 ການນຳອຳນາດການປົກຄອງການທະຫານ ມຽນມາ, ທ່ານຈອມພົນ Min Aung Hlaing ຫາກໍຕົກລົງຕໍ່ກຳນົດເວລາສະພາວະສຸກເສີນຢູ່ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ ຕື່ມອີກ 6 ເດືອນ. ທ່ານຈອມພົນ Min Aung Hlaing ການນຳອຳນາດການປົກຄອງການທະຫານ ມຽນມາ (ພາບ: AFP) ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສະພາປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ, ທ່ານຈອມພົນ Aung Hlaing ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຖິງວ່າ ຕາມຂໍ້ 425 ຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ, ສະພາວະສຸກເສີນ ສາມາດຕໍ່ກຳນົດເວລາໄດ້ພຽງແຕ່ 2 ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນກໍລະນີພິເສດປັດຈຸບັນ, ການຕໍ່ນຳນົດເວລາອີກເທື່ອໜຶ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ແທດເໝາະ. ການເລືອກຕັ້ງພັກຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ຄາດວ່າດຳເນີນໃນເດືອນສິງຫາຈະມາເຖິງ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຕາມຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)