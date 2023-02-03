Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມຽນ​ມາ ຕໍ່​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ສະ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ເທື່ອ​ທີ 3

ການນຳອຳນາດການປົກຄອງການທະຫານ ມຽນມາ, ທ່ານຈອມພົນ Min Aung Hlaing ຫາກໍຕົກລົງຕໍ່ກຳນົດເວລາສະພາວະສຸກເສີນຢູ່ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ ຕື່ມອີກ 6 ເດືອນ.
  ທ່ານຈອມພົນ Min Aung Hlaing ການນຳອຳນາດການປົກຄອງການທະຫານ ມຽນມາ (ພາບ: AFP)  
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສະພາປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ, ທ່ານຈອມພົນ Aung Hlaing ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຖິງວ່າ ຕາມຂໍ້ 425 ຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ, ສະພາວະສຸກເສີນ ສາມາດຕໍ່ກຳນົດເວລາໄດ້ພຽງແຕ່ 2 ເທື່ອເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນກໍລະນີພິເສດປັດຈຸບັນ, ການຕໍ່ນຳນົດເວລາອີກເທື່ອໜຶ່ງແມ່ນການກະທຳທີ່ແທດເໝາະ. ການເລືອກຕັ້ງພັກຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ຄາດວ່າດຳເນີນໃນເດືອນສິງຫາຈະມາເຖິງ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຕາມຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ

ຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ

ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເມື່ອວັນທີ 3/2/1930 ແມ່ນບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ນຳການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຈາກໄຊຊະນະນີ້ໄປສູ່ໄຊຊະນະອື່ນ. ໃນວິວັດ 93 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ພັກ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພັກ, ເປັນເອກະພາບໃນການສືບທອດ ແລະ ພັດທະນາແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະໄລຍະ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາອາຍຸການມໍ່ໆມານີ້. ດ້ວຍການເພີ່ມເຕີມ, ສືບທອດ, ສ້າງແນວທາງກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃຫມ່ໃນວຽກງານນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top