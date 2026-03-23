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ຂ່າວສານ

ມຽນມາ ບູລິນະກົງຈັກນິຕິບັນຍັດໃຫ້ສົບບູນ, ກະກຽມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ມຽນມາ ຈະດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງປະທານາບໍດີຄົນໃໝ່ໃນວັນທີ 30 ມີນາ ຈະມາເຖິງ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຜ່ານ 2 ໄລຍະ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ມຽນມາ ຈະດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງປະທານາບໍດີຄົນໃໝ່ໃນວັນທີ 30 ມີນາ ຈະມາເຖິງ (ພາບປະກອບ)

ທ່ານ Aung Lin Dwe, ປະທານສະພາສູງຄົນໃໝ່ຂອງ ມຽນມາ, ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມຽນມາ ຈະດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງປະທານາບໍດີຄົນໃໝ່ໃນວັນທີ 30 ມີນາ ຈະມາເຖິງ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຜ່ານ 2 ໄລຍະ. ໄລຍະທີ 1, ລວມມີ: ສະພາຕ່ຳ, ສະພາສູງ ແລະ ກຸ່ມຕາງໜ້າໃຫ້ກອງທັບ ແຕ່ລະຝ່າຍຈະສະເໜີຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງສະຫາຍໜຶ່ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງປະທານາທິບໍດີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະດຳເນີນການປ່ອນບັດເພື່ອເລືອກເອົາ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ສະຫາຍນີ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ; 2 ສະຫາຍທີ່ຍັງເຫຼືອຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງປະທານາທິບໍດີ.

ວົງການນັກສັງເກດການຕີລາຄາວ່າ ບັນດາການຜັນແປດັ່ງກ່າວແມ່ນຂີດໝາຍຫຼັກແຫຼ່ງ, ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງລັດຖະບານສະຫະພາບຊຸດໃໝ່ ແລະ ກຳນົດທິດທາງດ້ານການເມືອງຕໍ່ໄປໃຫ້ແກ່ ມຽນມາ ໃນອາຍຸການຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳນົດລະບົບຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳດຳເນີນທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່

ກຳນົດລະບົບຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳດຳເນີນທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່

ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກຳນົດແຈ້ງຄຸນຄ່າແກ່ນສານຂອງວິສາຫະກິດ
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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