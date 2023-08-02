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ຂ່າວສານ

ມຽນມາ ຕໍ່ກຳນົດເວລາສະພາວະສຸກເສີນຄັ້ງທີ 4

ຕາມຂໍ້ກຳນົດແລ້ວ, ມຽນມາ ຕ້ອງດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດໃນເວລາ 6 ເດືອນພາຍຫຼັງໄດ້ຍົກເລິກສະພາວະສຸກເສີນ. ສະພາບສະພາວະສຸກເສີນໄດ້ປະກາດຢູ່ ມຽນມາ
  ທະຫານເວນຍາມຢູ່ Yangon, ມຽນມາ (ພາບເອກະສານ: Reuters)  

ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ສະພາປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ມຽນມາ (NDSC) ໄດ້ຕົກລົງຕໍ່ກຳນົດເວລາສະພາວະສຸກເສີນຢູ່ປະເທດນີ້ຕື່ມອີກ 6 ເດືອນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເງື່ອນໄຂດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບປະກັນເພື່ອດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ. ຖະແຫຼງການຂອງ NDSC ໂດຍທ່ານ U Myint Swe, ຜູ້ຮັກສາການປະທານາທິບໍດີ ມຽນມາ ໄດ້ລົງນາມ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາວະສຸກເສີນໄດ້ຕໍ່ກຳນົດເວລານັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ, ໃນສະພາບການປະທະກັນຍັງຄົງສືບຕໍ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາຍໃນປະເທດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບປະກັນເພື່ອດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງ.

ຕາມຂໍ້ກຳນົດແລ້ວ, ມຽນມາ ຕ້ອງດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດໃນເວລາ 6 ເດືອນພາຍຫຼັງໄດ້ຍົກເລິກສະພາວະສຸກເສີນ. ສະພາບສະພາວະສຸກເສີນໄດ້ປະກາດຢູ່ ມຽນມາ ພາຍຫຼັງເກີດສະພາບສັບສົນວຸ້ນວາຍດ້ານການເມືອງຢູ່ປະເທດນີ້ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2021, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຕໍ່ກຳນົດເວລາເປັນ 3 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະແກ່ຍາວ 6 ເດືອນ, ຮອດວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2023.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

EVFTA: ກາລະໂອກາດເປີດກ້ວາງໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເອີລົບ

EVFTA: ກາລະໂອກາດເປີດກ້ວາງໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເອີລົບ

ເລື່ອງສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (EVFTA), ມີຜົນສັກສິດ ແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2020, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈສຳຄັນນຳມາໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທັງ 2 ຝ່າຍ.
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