ຂ່າວສານ
ມື້ເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມເຈລະຈາ Shangri-La 2024
ໃນບົດກ່າວປາໄສທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Dong Jun ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຢືນຢັນ: ນະໂຍບາຍ “ຈີນ ຫນຶ່ງດຽວ”, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດຖະແຫລງການກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ແລະ ຍູ້ໄວບັນດາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະມວນກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC), ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕາມຄວາມໝັ້ນຄົງຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂວິກິດການ ຢູແກຼນ, ອິດສະຣາແອນ - ປາແລດສະຕິນ, ແຫລມເກົາຫລີ, ອາບການິສະຖານ, ມ້ຽນມາ.
ທ່ານ Dong Jun ເນັ້ນຫນັກຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາ ຢູ່ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຜ່ານການເຈລະຈາ ແລະ ປຶກສາຫາລື, ປະຕິເສດທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມທຳລາຍສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ. ບັນດາກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຕໍ່ໄປກໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊິຟິກ ແລະ ສ້າງມາດຕະການຄືນໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງທັດສະນະຈາກການນຳ ໄທ, ນິວເຊີແລນ, ການາດາ, ຢູແກຼນ ແລະ ມາເລເຊຍ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ທ່ານ Volodymyr Zelensky, ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງເຖິງ ສິງກະໂປ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຜ່ານກອງປະຊຸມເຈລະຈາ Shangri-La ເພື່ອຊອກຫາການສະຫນັບສະຫນູນຫລາຍກວ່າອີກສຳລັບ ຢູແກຼນ ໃນການປະທະກັນກັບ ລັດເຊຍ.