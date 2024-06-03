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ຂ່າວສານ

ມື້ເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມເຈລະຈາ Shangri-La 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະໄດ້ອັດລົງ, ປິດກອງປະຊຸມເຈລະຈາ Shangri-La 2024 ຄັ້ງທີ 21 ດ້ວຍຫລາຍເນື້ອໃນປຶກສາຫາລືທີ່ແທດຈິງ.
ທ່ານ Dong Jun ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ພາບ:Đình Nam/VOV1

ໃນບົດກ່າວປາໄສທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Dong Jun ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຢືນຢັນ: ນະໂຍບາຍ “ຈີນ ຫນຶ່ງດຽວ”, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດຖະແຫລງການກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ  (DOC) ແລະ ຍູ້ໄວບັນດາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະມວນກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC), ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕາມຄວາມໝັ້ນຄົງຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂວິກິດການ ຢູແກຼນ, ອິດສະຣາແອນ - ປາແລດສະຕິນ, ແຫລມເກົາຫລີ, ອາບການິສະຖານ, ມ້ຽນມາ.

ທ່ານ Dong Jun ເນັ້ນຫນັກຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາ ຢູ່ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຜ່ານການເຈລະຈາ ແລະ ປຶກສາຫາລື, ປະຕິເສດທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມທຳລາຍສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ. ບັນດາກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຕໍ່ໄປກໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊິຟິກ ແລະ ສ້າງມາດຕະການຄືນໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງທັດສະນະຈາກການນຳ ໄທ, ນິວເຊີແລນ, ການາດາ, ຢູແກຼນ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ທ່ານ Volodymyr Zelensky, ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງເຖິງ ສິງກະໂປ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຜ່ານກອງປະຊຸມເຈລະຈາ Shangri-La ເພື່ອຊອກຫາການສະຫນັບສະຫນູນຫລາຍກວ່າອີກສຳລັບ ຢູແກຼນ ໃນການປະທະກັນກັບ ລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຊີ້ນຳບໍລິຫານ ວຽກງານກວດກາ.
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