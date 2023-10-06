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ຂ່າວສານ

ມື້ເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 4 ຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XIII

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕາງໜ້າກົມການເມືອງບໍລິຫານວາລະປຶກສາຫາລື.
ທ່ີການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 05 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ເຮັດວຽກທີ 4. ໃນຕອນເຊົ້າ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບົດສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 15, ລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2012 ຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 5 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວກັບບາງບັນຫານະໂຍບາຍສັງຄົມໄລຍະ 2012 - 2020. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕາງໜ້າກົມການເມືອງບໍລິຫານວາລະປຶກສາຫາລື.  

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກເຮັດວຽກຢູ່ໜ່ວຍປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບ 15 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 27, ລົງວັນທີ 6 ສິງຫາ 2008 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ X ກ່ຽວກັບການສ້າງຖັນແຖວປັນຍາຊົນໃນໄລຍະຍູ້ແຮງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.

 ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນເລື່ອງຮັບເອົາ, ອະພິປາຍບັນດາເນື້ອໃນ ເຊິ່ງສູນກາງໄດ້ປຶກສາຫາລື.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢື​ນ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ຕະຫຼາດ LNG ທົ່ວ​ໂລກ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢື​ນ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ຕະຫຼາດ LNG ທົ່ວ​ໂລກ

ຮອດປີ 2030, ພະລັງງານທົດແທນຄື ແຮງລົງ ແລະ ແສງຕາເວັນ ຄາດວ່າຈະຕອບສະໜອງເກືອບ 31% ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ LNG ຍັງກວມເອົາ 24,8% ຍອດສະມັດຕະພາບ ພະລັງງານ.
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